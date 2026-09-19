En medio de la interna con Bullrich, Karina Milei planea bajarse del viaje a EE.UU. y monitorear la agenda parlamentaria

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , prevé bajarse del inminente viaje a Estados Unidos que encabezará Javier Milei y optará por atender la agenda legislativa y atender la interna en el Gobierno, evidenciado por Patricia Bullrich tras los recortes previstos en el Presupuesto 2027.

La hermana del mandatario se enteró por los medios, como todo el gabinete, de los cambios dispuestos por el Ministerio de Economía para el ejercicio del próximo año, en especial del apartado en discapacidad donde se denunció un fuerte ajuste que pondría en jaque el futuro de las prestaciones y lo que ocasionó las explosivas declaraciones de la senadora, que calificó la noticia como "una bomba atómica".

La funcionaria evitó enfrentar a la exministra, aunque sí mostró malestar por desnudar nuevamente la grieta entre los dos polos dentro del Gobierno a la hora de avanzar con las reformas y la necesidad de llegar a acuerdos políticos con la oposición. De igual modo, avaló que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reencaucen el diálogo con los bloques dialoguistas y lleguen a un proyecto alternativo , lo cual implicaría que quede sin efecto lo presentado por el ministro Luis Caputo, quien no habló todavía sobre la polémica.

Antes de viajar a Estados Unidos, Javier Milei encabezará una reunión de gabinete en Casa Rosada, mientras que el martes su hermana hará lo propio en la mesa política, el ámbito que fue duramente cuestionado por Bullrich al afirmar que nadie detalló las modificaciones que se pensaban presentar en el Congreso. Se prevé que sea un cónclave sumamente tenso. "No me tomen de tonta", afirmó la legisladora, al apuntar por la falta de información en este tipo de encuentros de los funcionarios a cargo de la negociación parlamentaria.

El Ejecutivo avanzará esta semana con dos proyectos en el Senado, donde habrá otra sesión. Se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en el régimen de Zonas Frías, el esquema de subsidios al consumo de gas que reducirá su cobertura en distintas provincias del país.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Milei viajará el lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su decimoctava visita a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.Partirá desde Buenos Aires por la noche y llegará el martes por la mañana al aeropuerto John F. Kennedy. Su primera actividad oficial será a las 16, cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y reciba el premio “Ohev Yisrael”, una distinción vinculada con su respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía. Luego, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas y se reunirá con el economista Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia.

La actividad central de la gira será el miércoles 23 al mediodía, cuando Milei brinde su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Entre los temas previstos aparecen el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los lineamientos de su política exterior. Ese mismo día, a las 16, participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. A las 18, mantendrá un encuentro con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, encabezado por su presidenta, Susan Segal, y cerrará la jornada con una reunión con el rabino Simón Jacobson a las 19.30.

El jueves 24, antes de emprender el regreso a la Argentina, expondrá a las 13 en The Economic Club of New York, una institución vinculada con el ámbito económico y financiero estadounidense. El vuelo de regreso está previsto para las 21, con llegada al país el viernes 25 por la mañana. Por el momento, no figura en la agenda oficial una reunión bilateral con el presidente Donald Trump, aunque desde el Gobierno señalaron que podrían incorporarse nuevas actividades durante la visita.