Eduardo Feinmann mencionó a la mujer que podría imponerse sobre Patricia Bullrich como candidata a vicepresidenta de Javier Milei

Mientras avanza la carrera electoral, Eduardo Feinmann reveló quién es la mujer que podría desplazar a la senadora camino a la vicepresidencia.

Eduardo Feinmann reveló que además de Patricia Bullrich, hay otra mujer que podría acompañar a Javier Milei como candidata a la vicepresidencia.

Eduardo Feinmann mencionó durante el pase con Pablo Rossi en A24, quién es la mujer que podría imponerse sobre Patricia Bullrich como candidata a vicepresidenta de Javier Milei en las elecciones de 2027. Además, el conductor analizó los beneficios que le trae al mandatario el contrapeso de la jefa del bloque de senadores en una posible fórmula.

Por un lado, los periodistas remarcaron que en una encuesta de la consultora de Federico Aurelio, preguntaron si los desmarques de Bullrich benefician o no al Gobierno, y el resultado determinó que las críticas de la funcionaria mejoran y complementan al oficialismo, en cuanto a una mirada de alguien que escucha los reclamos de la gente.

"Eso es el voto republicano, el voto de las Mabeles de los Raules, que quieren una visión distinta al presidente, de aquellos que encuentran un gobierno insensible y cruel. Ellos en Patricia Bullrich encuentran otra mirada, y una mirada crítica dentro del Gobierno", puntualizó Eduardo Feinmann sobre el plus electoral que aportan los cuestionamientos de la senadora que terminan siendo una ganancia para Javier Milei.

Por su parte, Pablo Rossi reveló que le llegó la información de que habría existido una reunión entre Karina Milei y Patricia Bullrich para calibrar una posible candidatura de la última a la vicepresidencia. "Eso hace bastante que viene dando vueltas", recordó el anfitrión de El Noticiero (A24).

Eduardo Feinmann reveló que además de Patricia Bullrich, hay otra mujer que podría ser candidata a vicepresidenta de Javier Milei Luego, Feinmann mencionó que además de Bullrich "hay otro nombre de mujer" que se baraja para secundar a Milei en la fórmula de 2027. "Es de La Libertad Avanza de la provincia de Santa Fe, Romina Diez", reveló el conductor.