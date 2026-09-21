Javier Milei vs. Patricia Bullrich: la encuesta que expone la pelea por el mismo electorado

La tensión entre Javier Milei y Patricia Bullrich volvió a quedar expuesta durante el debate por el Presupuesto 2027 , particularmente a partir de los cambios vinculados con la Ley de Discapacidad que fueron incorporados al proyecto enviado al Congreso.

Bullrich cuestionó públicamente que esas modificaciones no hubieran sido discutidas en la mesa política y apuntó contra el Ministerio de Economía. La senadora, además, planteó la necesidad de corregir aquellos aspectos que puedan dificultar la construcción de consensos parlamentarios.

El episodio adquiere otra dimensión a la luz de los resultados del último estudio de Zuban Córdoba, realizado sobre 2.000 casos de personas mayores de 16 años entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026, con un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95%.

El informe analiza específicamente la relación entre las imágenes públicas de Milei y Bullrich y plantea que ambos dirigentes tienen un electorado potencial en buena medida coincidente.

Según el estudio, Patricia Bullrich registra 37,6% de imagen positiva , mientras que Javier Milei alcanza 36%. En cuanto a la imagen negativa, Milei llega al 61,8% y Bullrich al 59,9%.

La diferencia, aunque acotada, muestra que ambos tienen niveles de valoración pública similares en la medición realizada durante septiembre.

El propio informe sostiene que los dos dirigentes "parecen compartir el mismo electorado", aunque identifica una diferencia en la composición de ese respaldo: Javier Milei concentra una proporción mayor de votantes que aseguran que lo elegirían, mientras que Patricia Bullrich presenta un porcentaje más elevado entre quienes consideran probable votarla.

La diferencia aparece cuando se pregunta por el voto

La encuesta consultó directamente por el potencial electoral de ambos dirigentes de cara a una eventual elección presidencial.

En el caso de Milei, el 26,6% respondió que lo votaría de manera segura, mientras que otro 11,4% señaló que probablemente lo votaría. Un 59,1%, en cambio, afirmó que nunca lo votaría.

Para Bullrich, el voto seguro se ubicó en 14,6%, pero el porcentaje de quienes dijeron que probablemente podrían votarla ascendió al 23,2%. El 57% manifestó que nunca la votaría.

Los números muestran así dos estructuras diferentes de apoyo. Milei tiene un núcleo de voto seguro más amplio, mientras que Bullrich presenta un porcentaje mayor de electores ubicados en una zona de potencial decisión.

El informe de Zuban Córdoba interpreta precisamente allí una de las principales diferencias entre ambos: Bullrich aparece con un margen de crecimiento potencial mayor, aunque el propio estudio advierte que esa posibilidad es incierta y no constituye una garantía electoral.

La interna política y una disputa por el mismo espacio

El dato resulta relevante porque la disputa entre ambos no se desarrolla entre dirigentes que estén buscando electorados completamente diferentes.

El estudio señala que Milei y Bullrich tienen imágenes similares y se dirigen a segmentos electorales coincidentes. Esa superposición puede adquirir importancia política en un escenario donde Bullrich intenta marcar posiciones propias dentro de La Libertad Avanza.

La senadora no es una figura emergente dentro de la política argentina: el informe la caracteriza como una dirigente con décadas de participación política y experiencia en distintos espacios. Esa trayectoria constituye, según el análisis del estudio, un elemento que diferencia su perfil del núcleo de dirigentes surgidos alrededor del espacio libertario.

En las últimas jornadas, esa diferenciación se hizo visible en el Congreso. Bullrich cuestionó la incorporación de las modificaciones sobre Discapacidad y reclamó revisar el proyecto. La controversia también alcanzó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de que Bullrich rechazara su versión sobre el tratamiento de esos cambios en la mesa política.

Una disputa que excede al Presupuesto

El conflicto llega mientras el oficialismo debe reunir apoyos para avanzar con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas legislativas. La propia Bullrich ha señalado que su responsabilidad es construir consensos para que los proyectos impulsados por el Gobierno puedan conseguir respaldo parlamentario.

En ese escenario, la pelea por Discapacidad se convirtió en algo más que una diferencia sobre un capítulo específico del proyecto: también puso bajo la lupa la coordinación política dentro del oficialismo.

La encuesta de Zuban Córdoba aporta otro elemento al escenario. Milei conserva una base de voto seguro considerablemente mayor, mientras Bullrich reúne un porcentaje superior de voto probable. En términos de imagen, ambos aparecen separados por apenas 1,6 puntos de valoración positiva.

El informe, realizado justamente durante los días en que la interna comenzó a escalar, muestra que la disputa entre Milei y Bullrich se produce sobre un territorio electoral parcialmente compartido. La evolución de esa relación dependerá, entre otros factores, de cómo se resuelvan las negociaciones parlamentarias y de qué lugar ocupe cada dirigente dentro del oficialismo hacia el escenario electoral de 2027.