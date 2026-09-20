Con Malvinas en el centro, Javier Milei prepara una presentación contundente ante la ONU

El presidente argentino disertará este miércoles en la 81ª Asamblea General de la ONU, donde reafirmará el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El viaje marcará su decimoctava visita a Estados Unidos desde que asumió la jefatura de Estado. Tras despegar por la noche desde Buenos Aires y arribar el martes por la mañana al aeropuerto John F. Kennedy, el mandatario dará inicio a un nutrido itinerario político, académico y financiero en el país norteamericano.

La primera actividad oficial tendrá lugar el martes a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Allí, Milei brindará una exposición y recibirá la distinción "Ohev Yisrael" en reconocimiento a su respaldo al Estado de Israel y a su vínculo con la comunidad judía. Posteriormente, el Presidente mantendrá reuniones bilaterales con Roberto Salinas y con el economista Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia.

Intervención en la ONU y agenda empresarial El punto culminante de la gira presidencial se concretará el miércoles 23 al mediodía, momento en que Milei pronunciará su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU. La presentación combinará la ratificación del reclamo histórico de la República Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur con los pilares doctrinarios de su política exterior.

EFE Durante la tarde del miércoles, la agenda oficial incluirá la participación del Presidente a las 16:00 en la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security, foro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute.

A las 18:00 encabeza una mesa de trabajo con ejecutivos e inversores de Americas Society/Consejo de las Américas, bajo la coordinación de su presidenta Susan Segal, para finalizar la jornada a las 19:30 en un encuentro privado con el rabino Simón Jacobson.