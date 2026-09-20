Lali Espósito habló de la remera de Malvinas que lució en San Sebastián y apuntó contra el Gobierno

Lali Espósito participó de una rueda de prensa y allí fue consultada por el motivo que la llevó a utilizar la remera con la frase "Las Malvinas son argentinas".

Lali Espósito se encuentra participando del Festival de San Sebastián, donde presentará Glaxo, el nuevo largometraje dirigido por Benjamín Naishtat. Al desembarcar en el evento, sorprendió a todos tras lucir una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", frase que se inmortalizó tras el partido contra Inglaterra en el Mundial.

La cantante además aprovechó para hablar sobre la situación del cine en el país: "El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine". Luego de estas declaraciones, participó de una conferencia de prensa y allí aprovechó a hablar a fondo sobre la remera que se volvió viral en redes.

"Han sido semanas muy intensas en Argentina, ya casi meses, donde el tema de Malvinas... Está en nuestra vida cotidiana, está siempre, pero se habló mucho últimamente", remarcó una de las artistas más convocantes que tiene el país respecto a que el tema de la soberanía volvió a ocupar portales internacionales luego del gesto de los jugadores del seleccionado nacional.

Lali Espósito habló sobre la remera de Malvinas y le lanzó una indirecta al Gobierno En otra parte también habló sobre la postura del gobierno nacional: "Inclusive el gobierno nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía y sentí que era una buena oportunidad, yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar y los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir a este gran festival".