El sentido posteo de Julieta Prandi tras casarse con Emanuel Ortega: "Día imborrable"

Julieta Prandi compartió fotos del festejo íntimo tras la boda con el artista y las acompañó con un escrito emotivo.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron casarse en una ceremonia muy íntima que reunió a familiares y amigos de los novios. Los medios de comunicación llegaron hasta el Registro Civil de San Isidro luego de que Ángel de Brito compartió todos los detalles de la boda en LAM (canal América).

Luego de oficializar su unión, fueron a festejar a un conocido lugar donde almorzaron y celebraron desde el mediodía hasta horas de la tarde. La pareja se mostró muy feliz, aunque dejaron en claro que el objetivo era que la prensa no se entere y así poder estar tranquilos junto a su familia.

En las últimas horas, Julieta decidió compartir un posteo en las redes sociales con las imágenes del festejo y un sentido texto que conmovió a todos sus seguidores: "Solo resta agradecer por este momento de felicidad compartida. Una tarde cualquiera, puede convertirse en un día imborrable", expresó la artista junto al carrusel de fotos del momento más feliz de su año.

El posteo de Julieta Prandi tras la boda con Emanuel Ortega Julieta Prandi tras el casamiento. Instagram: @jprandi. "¡Felicidades! Sonreír después de la oscuridad, vale doble", "Nos merecemos bellos milagros! Qué bueno Julieta! Pasé por algo similar y nuestra vida luego cambió. Fuerzas y amor", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Julieta Prandi rompió el silencio tras la supuesta interna por la boda con Emanuel Ortega Luego de que Yanina Latorre dio a conocer que no estaría todo bien entre Julieta Prandi y Julieta Ortega, la modelo rompió el silencio y lo hizo en Intrusos: "Me casé, estoy feliz y no estoy distanciada, estoy bárbara con todos. Hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa al aire".