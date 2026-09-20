Murió Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio y figura clave del cine argentino
El escritor y guionista mendocino trabajó junto a su hermano, el cineasta Leonardo Favio, en algunas de las películas más reconocidas del cine argentino.
El mendocino Jorge Zuhair Jury, escritor, guionista y director, y hermano de Leonardo Favio, murió a los 89 años, dejando un gran vacío en la cultura local y nacional. De momento no trascendieron detalles sobre cuál fue la causa de su fallecimiento. La noticia fue dada a conocer este domingo por Argentores a través de su cuenta oficial. El artista, nacido en Santa Rosa, tuvo una extensa trayectoria vinculada al cine y la literatura y fue uno de los principales colaboradores de su hermano en varias de sus películas más reconocidas.
“Una figura central e imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural de nuestro país”, lo definió Argentores en el mensaje con el que comunicó su fallecimiento. La entidad, además, expresó sus condolencias a familiares, amigos, colegas y a la comunidad de autores.
Quién fue Jorge Zuhair Jury
Nacido en 1937 en Luján de Cuyo, Mendoza, Jorge Zuhair Jury desarrolló desde joven una particular relación con la literatura y con las historias del interior del país. Su formación estuvo alejada de los ámbitos académicos tradicionales y estuvo marcada por los distintos oficios que desempeñó, la observación de la vida cotidiana y una temprana dedicación a la lectura.
Esa mirada encontró en el cine uno de sus principales canales de expresión. Junto a su hermano Leonardo Favio conformó una dupla creativa que dejó su marca en algunas de las películas más importantes de la cinematografía argentina. De sus textos surgieron los universos y guiones de Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo y Gatica, El Mono.
Jury también trabajó como guionista junto a otros realizadores, entre ellos Lautaro Murúa y Fernando Siro, y tuvo una experiencia como director cinematográfico con El fantástico mundo de la María Montiel. Al mismo tiempo, desarrolló una producción literaria a través de cuentos y novelas.
Su trayectoria recibió distintos reconocimientos, como el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en las categorías de argumento y guion, el cual obtuvo en varias oportunidades. Además, también fue condecorado en certámenes internacionales y recibió homenajes por su aporte a la cultura y a la actividad de los autores audiovisuales.
Entre sus reconocimientos también se encuentra el Primer Premio del Festival Internacional de Karlovy Vary, en República Checa, obtenido por El fantástico mundo de la María Montiel. Además, sus guiones de El largo viaje de Nahuel Pan y El piano mudo recibieron los primeros premios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La trayectoria de Jorge Zuhair Jury quedó así estrechamente vinculada a la de su hermano Leonardo Favio y a una parte fundamental de la historia del cine argentino.