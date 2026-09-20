Murió Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio y figura clave del cine argentino

El escritor y guionista mendocino trabajó junto a su hermano, el cineasta Leonardo Favio, en algunas de las películas más reconocidas del cine argentino.

El mendocino Jorge Zuhair Jury, escritor, guionista y director, y hermano de Leonardo Favio, murió a los 89 años, dejando un gran vacío en la cultura local y nacional. De momento no trascendieron detalles sobre cuál fue la causa de su fallecimiento. La noticia fue dada a conocer este domingo por Argentores a través de su cuenta oficial. El artista, nacido en Santa Rosa, tuvo una extensa trayectoria vinculada al cine y la literatura y fue uno de los principales colaboradores de su hermano en varias de sus películas más reconocidas.

“Una figura central e imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural de nuestro país”, lo definió Argentores en el mensaje con el que comunicó su fallecimiento. La entidad, además, expresó sus condolencias a familiares, amigos, colegas y a la comunidad de autores.

Quién fue Jorge Zuhair Jury Nacido en 1937 en Luján de Cuyo, Mendoza, Jorge Zuhair Jury desarrolló desde joven una particular relación con la literatura y con las historias del interior del país. Su formación estuvo alejada de los ámbitos académicos tradicionales y estuvo marcada por los distintos oficios que desempeñó, la observación de la vida cotidiana y una temprana dedicación a la lectura.

Esa mirada encontró en el cine uno de sus principales canales de expresión. Junto a su hermano Leonardo Favio conformó una dupla creativa que dejó su marca en algunas de las películas más importantes de la cinematografía argentina. De sus textos surgieron los universos y guiones de Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo y Gatica, El Mono.

Jury también trabajó como guionista junto a otros realizadores, entre ellos Lautaro Murúa y Fernando Siro, y tuvo una experiencia como director cinematográfico con El fantástico mundo de la María Montiel. Al mismo tiempo, desarrolló una producción literaria a través de cuentos y novelas.