Así pasa los días Candela Arizaga luego del nuevo escándalo con Facundo Moyano

Candela Arizaga se encuentra pasando una nueva polémica con el sindicalista y en las últimas horas compartió fotos que se viralizaron rápidamente.

Un nuevo escándalo surgió y tiene como protagonistas a Candela Arizaga y Facundo Moyano. Es que salió a la luz que el sindicalista habría tenido una relación paralela mientras se encontraba en pareja con la modelo e influencer que salió corriendo del departamento, y esto generó una investigación policial.

En una entrevista con el ciclo de Mariana Fabbiani, la joven confirmó que no tiene pruebas suficientes para comprobar la infidelidad: "Veremos qué explicaciones tiene y qué pruebas tiene cuando nos volvamos a ver, porque estuve muy mal con todo esto que salió". A su vez, dejó en claro que "actualmente, de mi parte, no estoy de novia".

El conflicto también tuvo consecuencias en el vínculo entre ambos. "Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó", comentó la modelo. Tras confirmar la fuerte crisis con Facundo Moyano, Candela mostró cómo pasa sus días tras los detalles que salieron a la luz.

Así pasa los días Candela Arizaga en medio de la polémica con Facundo Moyano En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, la joven se mostró acompañada de su hermana Victoria Arizaga. Además, compartió imágenes desde el gimnasio, dejando en claro que sigue con su rutina diaria pese al escándalo que la tiene como protagonista.

Candela Arizaga sigue con su vida en medio de la polémica. Instagram: @candelamagaliok. El audio de Candela Arizaga tras la supuesta infidelidad de Facundo Moyano Luego de que en Primicias Ya compartieron detalles de una relación paralela entre Solana Sánchez y Moyano, se filtró un audio explosivo de Candela, quien mostró su enojo por esta situación: "Yo volviéndome loca, pidiéndole a mi abogado que levante la perimetral, estoy siempre para él. ¿Y él qué hace? Tranquilito en el hotel, mientras se lleva a minas, me cag... y encima lo mandan al frente. No, realmente esto me supera".