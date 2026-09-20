Magia, flores y mucha alegría: Flor Bertotti cumplió sueños con su increíble recital en el Arena Maipú

Con fanáticas nostálgicas, Flor Bertotti dedicó todo un recital a cantar canciones esperadísimas y a todo pulmón. Aquí la cobertura exclusiva de MDZ Show.

Flor Bertotti se presentó en Mendoza con su esperada gira despedida “Otra Vuelta”, brindando una noche inolvidable en el Arena Maipú Stadium este sábado 19 de septiembre. Tras haber agotado ocho funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y ofrecer dos multitudinarios shows en Rosario, la artista pisó suelo mendocino con para celebrar una noche única llena de nostalgia, música y emoción.

Florencia Bertotti con "Otra vez tour" en Mendoza. Maru Mena MDZ El espectáculo propuso un recorrido más que emocionante por los éxitos más memorables de su trayectoria. La noche comenzó con un clásico de la telenovela Nini llamado "Arriba las ilusiones" para luego comenzar su repaso por Floricienta con "Hay un cuento"; además, el público mendocino cantó a todo pulmón clásicos que se convirtieron en auténticos himnos de muchas generaciones, tales como “Flores amarillas”, “Mi vestido azul”, “Así será” y “A Bailar”.

Florencia Bertotti con "Otra vez tour" en Mendoza. Maru Mena Durante toda la velada, Florencia hizo referencia a momentos de su carrera y cómo la nostalgia provoca que los vínculos duren por muchos años y lleguen a demostrarse en eventos tan importantes como la gira que la llevó a encontrarse con sus fanáticos más enamorados. Sin lugar a dudas, un detalle que no pasó desapercibido fue el cambio de vestuario constante de la artista que pasó de vestido negro con brillantes a otro amarillo de lana, blanco con estampas rosas y naranjas, el esperadísimo vestido azul y cuántos otros más.

Florencia Bertotti con "Otra vez tour" en Mendoza. Maru Mena MDZ La gran sorpresa de la noche fue la presencia de Federico Amador, actual pareja de Flor Bertotti. El actor la acompañó a cantar sobre el escenario la canción que une por siempre sus corazones: "Te amo más". Además, repasaron detrás de escena sus momentos más importantes como pareja con un video collageque emocionó a todos los presentes.

El concierto en el Arena Maipú coronó el tramo final de un fenómeno global que previamente conquistó más de quince países, incluyendo pasajes por México, España, Italia, Estados Unidos, Colombia y Chile, además de haber batido récords absolutos con doce estadios Movistar Arena agotados en minutos en la capital argentina y una inolvidable presentación en el Estadio Uno de La Plata. Las últimas canciones coreadas por un Arena Maipú Stadium colmadísimo fue "Tic tac", "All you need is love" y la frase "Hasta la próxima Mendoza" de Bertotti culminando con el Himno Nacional Argentino de fondo.