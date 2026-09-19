Guerra de conductores en Telefe: Marley cruzó a Santiago del Moro y lanzó una picante opinión sobre Gran Hermano

El histórico conductor abordó los rumores de conflicto con su colega y adelantó su regreso a la televisión con Minuto para ganar.

Luego de que Santiago del Moro insinuara que Marley le había "tirado mierda", el histórico conductor de Telefe rompió el silencio en una entrevista con LAM. Abordado a la salida del canal en Martínez, Alejandro Wiebe no esquivó ningún tema y respondió de forma directa sobre la presunta rivalidad.

"Yo tengo cero drama. Yo... la verdad que no sé. Yo nunca le tiré nada", aseveró la figura televisiva. Recordó que ambos se saludaron cordialmente en la última entrega de los premios Martín Fierro, restándole trascendencia a los cortocircuitos del pasado y desmintiendo cualquier rencor.

Además de la polémica mediática, el presentador opinó sobre las últimas modificaciones en Gran Hermano: Generación Dorada. Con elegancia, cuestionó la pérdida de la esencia del formato original durante esta temporada.

Ganadora del último Gran Hermano. Captura / Telefe "A mí me parece que Gran Hermano es el encierro y que no se tienen que comunicar todos los días con el piso. Tienen que no saber lo que está pasando en el estudio", lanzó sobre la dinámica reciente del reality.

Respecto a su futuro laboral, confirmó la preparación de la sexta temporada de Minuto para ganar. Para acompañarlo en la conducción, mencionó el deseo de sumar a Momi Giardina si los compromisos de agenda se lo permiten.