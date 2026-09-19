Una vez más Ricardo Darín elogió a su esposa y dejó la vara altísima: "Es toda poderosa"

Durante su estadía en España, el actor sorprendió al definirse como "un desastre" y adjudicarle a su esposa la solidez del vínculo.

La sinceridad y el humor caracterizan los mensajes públicos de la familia Darín. / Archivo MDZ

En medio de su temporada teatral en España con Escenas de la vida conyugal, Ricardo Darín brindó una entrevista para el programa Sukha (TVE) que no tardó en volverse tendencia. Consultado sobre cómo sostener una relación durante décadas, el actor eligió alejarse del lugar de experto con absoluta sinceridad.

"Yo no le puedo dar consejos a nadie porque yo soy un desastre", sentenció entre risas. Sin embargo, no dudó en señalar a Florencia Bas como el verdadero pilar de la familia que construyeron juntos y que incluye a sus hijos Ricardo —el Chino— y Clara.

El actor brindó sus declaraciones durante su gira teatral en España. Archivo MDZ "Tengo muchísima suerte en mi vida. Me encontré con una mujer que es todopoderosa. No solo es inteligente, es amable, genial, simpática y tiene gran sentido del humor, sino que además es la razón por la que nuestra familia ha seguido adelante", afirmó con gratitud.

La lección de amor de Ricardo Darín para su vida en matrimonio Además, el protagonista de El Eternauta compartió su visión sobre la convivencia diaria: "Hay que hablar. Hay que poner todo sobre la mesa. Apenas empiezan a aparecer las cuestiones, hay que plantearlas, porque si no, eso se transforma en un rulo que después se agiganta y se transforma en algo pesado que ya no se puede poner sobre la mesa porque la mesa se parte".

Ricardo Darín y Florencia Bas llevan más de tres décadas compartiendo su vida. Archivo La respuesta de Florencia no tardó en llegar a través de los comentarios en Instagram. "Amor mío. Todopoderosa es un montón, pero gracias por toda esta vida compartida y por tu generosidad inmensa", escribió la diseñadora, reflejando el afecto mutuo.