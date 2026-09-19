El hijo de Florencia Peña se tatuó una frase de Nicole Neumann y fue viral: "Una cuestión de actitud"

Juan Otero estuvo en el streaming de la modelo y contó el por qué de su decisión. La cita fue dicha en los Premios MTV Latinoamérica de 2007.

Juan Otero sorprendió a Nicole Neumann al revelar en vivo que se tatuó la frase "el rook es una cuestión de actitud" en su brazo. El joven lo hizo en el streaming de la mediática Solo con Niki y mostró a la conductora el diseño terminado.

Durante la emisión, tras descubrir la inscripción que lleva debajo del hombro, la reacción de Neumann fue inmediata: gritó de asombro, se levantó de su asiento y fue directamente a abrazar al hijo de Florencia Peña.

El momento que quedó plasmado en redes Visiblemente emocionada y sin salir de su sorpresa, la modelo catalogó el gesto de "espectacular" e "increíble". En el estudio también se encontraba Gegé Neumann, quien ante el impacto del momento se preguntó al aire si el joven sería la primera persona en tatuarse la famosa declaración.

El origen de este tatuaje se remonta a un momento muy recordado de la carrera televisiva de la conductora. La frase fue pronunciada por Neumann con una entonación particular durante una premiación musical, una escena de archivo que fue rememorada durante la misma transmisión del programa. Con el tiempo, ese fragmento de los Premios MTV Latinoamérica de 2007 se transformó en un reconocido meme dentro de la cultura pop nacional.

La rubia y el hijo de la actriz posaron para las redes. IG @juanoterook Según lo que se contó en el momento, el hijo de Peña acudió al estudio de tatuajes con la firme decisión de inmortalizar este homenaje a su compañera de trabajo, sumando este diseño a otros seis realizados en la misma sesión, entre los que incluyó el año 1974 por el nacimiento de su madre.