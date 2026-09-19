El salto de Valen Vargas: del éxito de "Tu Jardín Con Enanitos" al desafío de su primer Niceto Club

Valen Vargas sabía que “ Tu Jardín Con Enanitos ” tenía algo especial. Lo que no imaginaba era hasta dónde podía llegar. La canción superó las 210 millones de reproducciones en YouTube, obtuvo reconocimientos y se convirtió en uno de esos temas que se escuchan en cada lugar al que vas. Para el artista catamarqueño, también significó un nuevo impulso dentro de un recorrido que había comenzado muchos años antes, lejos de Buenos Aires.

“Sabíamos que algo iba a pasar con Tu Jardín Con Enanitos, pero no sabíamos la magnitud de la situación con todos los pibes, porque la canción tenía algo”, recordó Vargas en diálogo con MDZ . “Sabíamos que a las personas que la escucharan les iba a gustar y la iban a querer volver a escuchar, pero no sabíamos la magnitud de lo que nos estaba por pasar”.

Ahora, el cantante y compositor se prepara para otro paso: el 26 de septiembre llegará por primera vez a Niceto Club con Cumbia buena para noches malas, un espectáculo con el que buscará condensar el camino recorrido hasta acá. Habrá invitados, canciones inéditas que serán grabadas en vivo y diferentes momentos musicales. Pero detrás de esa fecha existe una historia que comenzó cuando la música todavía era un juego.

El vínculo de Valen con la música apareció durante su infancia. Sus primeras experiencias fueron cantando en algunos bingos y encuentros de su barrio, acompañado por una guitarra y un bombo. Después llegaron los actos escolares y una admiración particular por Abel Pintos, a quien escuchaba una y otra vez. Pero, entonces, no pensaba en la música como una profesión. “Me gustaba mucho, pero lo usaba más que nada como hobby. Algo tenía la música que me atraía”, contó.

En el medio apareció la danza. Comenzó a tomar clases, luego se convirtió en profesor y terminó compartiendo encuentros musicales con algunos de sus propios alumnos. Los martes y jueves se reunían en su casa para comer hamburguesas, tocar la guitarra y cantar durante horas.

Fue en esos encuentros donde comenzó a soltarse frente al micrófono, aprendió a tocar la guitarra y dio sus primeros pasos en la composición. “La música siempre estuvo en mi vida y creo que ha sido un sostén muy importante tanto emocional como corporalmente”, reflexionó el artista de 24 años.

Valen Vargas se presentará el 26 de septiembre en Niceto Club. Gentileza

De Catamarca a Buenos Aires

El siguiente paso llegó cuando Valen decidió irse a Buenos Aires para llevar adelante su carrera. Según contó, hace aproximadamente dos años comenzó a instalarse en la provincia con mayor frecuencia, en busca de nuevas experiencias y vínculos dentro de la industria. “Vine también para seguir curtiéndome, cruzándome con artistas y gente de la industria, aprendiendo de unos y de otros e impulsando el trabajo”, confesó.

Hoy trabaja junto a Sony y divide parte de su actividad entre los proyectos que desarrolla en Buenos Aires y el vínculo que mantiene con Catamarca, un origen que también decidió incorporar a su música.

Volver a Catamarca junto a Axel y Juan Fuentes

Esta semana, se estrenó el videoclip de “La noche sin ti”, una nueva versión del popular tema de folklore, esta vez, de la mano de Axel, Juan Fuentes y Valen Vargas. El videoclip fue filmado en dos atractivos turísticos de Fiambalá, Catamarca: el Cañón del Indio y las Dunas de Tatón.

En diálogo con MDZ, Valen contó cómo surgió la idea de filmar esos paisajes para acompañar a la nueva versión. “Queríamos mostrar lo que es la tierra, la cultura y esos lugares hermosos que tiene Catamarca. Para mí era muy importante porque es como la carta de presentación del lugar”, aseguró.

“Es muy importante para mi carrera y mi evolución como artista. Estoy muy agradecido de hacerlo en mi casa y compartirlo con estos artistas”, confesó Valen, al contar que ese proyecto tiene un significado especial puesto que era una canción que había escuchado en su propia casa mucho antes de tener la posibilidad de compartirla con sus intérpretes.

Se viene "Cumbia buena para noches malas"

El próximo 26 de septiembre, Valen llegará por primera vez a Niceto Club con su "Cumbia buena para noches malas", un salto importante en su carrera. Para esa fecha, el artista adelantó que habrá varios invitados vinculados con colaboraciones anteriores, aunque decidió mantener sus nombres en secreto. “Habrá temas que nunca se han escuchado y que los vamos a grabar en vivo”, reveló.

“Todas las personas hemos tenido una mala noche o una mala racha, pero una buena música o un buen sonido a veces te logra sacar de ese lugar”, dijo sobre la elección del nombre del show, y agregó: “El mensaje que queremos transmitir esa noche es que quienes hayan vivido algo así tengan la posibilidad de aferrarse a la música para soltar todo lo que venían cargando”.

Niceto Club funcionará así como un punto de encuentro entre diferentes etapas de su carrera: las canciones que impulsaron su crecimiento, las colaboraciones que ampliaron su público y el material con el que busca avanzar hacia lo que viene.

Todo lo que tenés que saber del show de Valen Vargas en Niceto Club

Valen Vargas llega por primera vez a Niceto Club este 26 de septiembre para presentar "Cumbia buena para noches malas", un show que marca un nuevo paso en su carrera y que promete una noche cargada de emoción, baile y grandes canciones. Las entradas están disponibles a través de Venti.

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