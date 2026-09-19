Blair se despidió de la era "Bar Scorpios" en un show agotado y anticipó una nueva etapa musical

Blair puso punto final a una de las etapas centrales de su carrera. Con entradas agotadas en Deseo, la cantautora argentina despidió “Bar Scorpios”, su segundo álbum de estudio , con un show en Buenos Aires que recorrió por última vez sus canciones y el universo visual construido alrededor del disco. Ahora, la artista ya trabaja en su tercer trabajo discográfico.

El concierto llegó después de un año en el que Blair obtuvo el Premio Gardel a Mejor Nueva Artista y protagonizó su propia Spotify Session.

La noche comenzó con “Rabia del corazón” y “Rothmans”, antes de avanzar por diferentes momentos de su discografía.“Opuesto complementario”, “Dejar de ser yo” y “Pecados brutos” fueron algunas de las canciones elegidas para el recorrido. También hubo espacio para “Entre caníbales”, de Soda Stereo, cuya versión quedó registrada previamente en su Spotify Session.

Hacia el tramo final llegaron “Bar Scorpios”, “Hombre roto” y “Mañana hablarán de mí”. La despedida incluyó además “Sola (Iglesia)” y “Nunca lo van a entender” .

Originaria de Punta Alta, provincia de Buenos Aires , Blair publicó “Llorando en la Fiesta” en 2022 y tres años después lanzó “Bar Scorpios”. Su segundo álbum contó con colaboraciones de Dillom, Mariana Enriquez y Santiago Motorizado y marcó una nueva etapa dentro de su recorrido.

Como si fuera poco, en estos años, la artista abrió los shows de Taylor Swift en el Estadio River Plate y participó de festivales como Lollapalooza Argentina, Cosquín Rock y Harlem Festival. A esto se sumó su participación en el programa EQUAL de Spotify.

Qué viene después de “Bar Scorpios”

El show en Deseo marcó el cierre formal del recorrido de “Bar Scorpios”, pero también abrió la puerta hacia el próximo proyecto de Blair. La cantautora se encuentra actualmente trabajando en la composición de su tercer álbum de estudio, que sucederá al material publicado en 2025.

Así, después de despedir en vivo las canciones que marcaron los últimos años de su carrera, Blair comienza la transición hacia una nueva etapa musical.