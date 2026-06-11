Blair sorprendió con su primera Spotify Session y un homenaje a Soda Stereo

La artista argentina reinterpretó su álbum “Bar Scorpios” en un formato íntimo y conceptual, así como un homenaje a Soda Stereo con “Entre Caníbales”.

Blair, reconocida recientemente como “Mejor Nueva Artista” por los Premios Gardel, presentó su primera Spotify Session, en la que reinterpreta su álbum “Bar Scorpios” y rinde homenaje a Soda Stereo con una emotiva versión de “Entre Caníbales”.

La sesión, que salió a la luz el miércoles, forma parte del programa global de Spotify que invita a artistas a reinterpretar su repertorio en un formato íntimo, conceptual y especialmente curado. La dirección artística estuvo a cargo de la mismísima Marilina Bertoldi, mientras que la dirección audiovisual fue realizada por Dana Campanello, consolidando un enfoque conceptual y cinematográfico en la propuesta.

A lo largo de la sesión, Blair ofreció nuevas versiones de temas del disco, incluyendo “Rabia al corazón”, “Hombre roto” y “Nunca lo van a entender”, explorando un terreno sonoro más crudo y expresivo que amplía la narrativa original.

Blair, Marilina Bertoldi y Dana Campanello. Blair, Marilina Bertoldi y Dana Campanello. Gentileza Boomerang La reinterpretación de “Entre Caníbales” se destaca como uno de los puntos centrales de la sesión, integrando un cuarteto de cuerdas que aporta dramatismo y sensibilidad a la pieza. Este momento vincula la obra de Blair con el legado del rock nacional, al mismo tiempo que evidencia su capacidad de reinventar clásicos.

El concepto de la sesión introduce un quiebre respecto al álbum original: mientras que en “Bar Scorpios” el personaje parecía habitar la espera, en la Spotify Session esa promesa no se concreta, abriendo un camino hacia futuros proyectos musicales. La propuesta refuerza la identidad artística de Blair y establece un diálogo entre lo visceral, lo sofisticado y lo performático.