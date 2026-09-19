"Ha sido muy atacado por el Gobierno": Lali Espósito analizó la situación del cine argentino con una dura crítica a Milei

La cantante lució un llamativo outfit en Donostia y advirtió sobre el mal estado que atravieza el cine argentino desde su punto de vista.

La cantante se refirió con dureza al impacto de las medidas oficiales en la cultura. / @lali

Lali Espósito desembarcó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para presentar Glaxo, el nuevo largometraje dirigido por Benjamín Naishtat. En su llegada a la ciudad vasca, la artista aprovechó el micrófono internacional para analizar la realidad del sector audiovisual en Argentina.

Una nueva crítica de Lali Espósito al Gobierno de Milei Las palabras de la referente pop sobre el cine argentino recorrieron los medios europeos. @lali En declaraciones vertidas al medio Mediafestival, la cantante fue categórica sobre la situación actual de la industria. "El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine", señaló.

La artista viajó a España para presentar el largometraje Glaxo, de Benjamín Naishtat. @lali Asimismo, la actriz inscribió esta problemática dentro de un fenómeno global marcado por la división social. "Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global, la polarización de los discursos de odio, una narrativa que divide mucho a la gente entre sí", reflexionó.

En ese mismo sentido, la intérprete profundizó sobre las consecuencias directas de esa lógica en la sociedad cotidiana. "Hicieron que haya gente que piense que otra gente no merece algo", advirtió, para luego instar a la reflexión colectiva. "Les toca a cada quien pelear lo que está pasando. No es fácil, pero hay que dar esa batalla", concluyó.

Lali Espósito lució una remera alusiva a las Islas Malvinas en la alfombra roja. EFE Más allá de sus definiciones políticas, su llegada a Donostia captó las miradas por su elección de vestuario. Lali lució una remera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", diseñada con la tipografía utilizada por la Selección Argentina en el Mundial de Atlanta 2026.