El look de Lali en el Festival de San Sebastián y el mensaje que se llevó todas las miradas

El jueves, Lali llegó al festival de cine por la presentación de Glaxo y lució una remera de Malvinas, blazer, botas y anteojos negros.

Lali llegó al Festival de San Sebastián con una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas".

Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para presentar Glaxo, la película de Benjamín Naishtat que compite en la Sección Oficial de la 74ª edición del certamen. En sus primeras apariciones en Donostia, en el País Vasco, la cantante y actriz argentina llamó la atención al lucir una remera blanca con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

La artista apareció ante fotógrafos y fanáticos con la inscripción en el centro de su look. La tipografía elegida replicaba la utilizada en la bandera que la Selección argentina alzó para festejar después de eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Lali en el Festival de San Sebastián. Gentileza Lali completó el conjunto con un blazer oversized negro abierto, botas altas acordonadas y anteojos del mismo color. A su llegada, firmó autógrafos y se sacó fotos con los seguidores que la esperaban en la ciudad vasca, el jueves por la tarde.

El look que eligió Lali para llegar al Festival de San Sebastián Además del mensaje estampado en su remera, otro de los elementos que formaron parte del estilismo fueron los anteojos negros modelo Popstar de LALI x HRDM, la colección que Espósito diseña junto a la firma argentina Hardem Eyewear, hace dos lanzamientos.

La artista lució el modelo Popstar de los lentes LALI x HRDM. Gentileza El modelo forma parte del segundo lanzamiento realizado en conjunto entre la cantante y la marca. Los lentes están fabricados en acetato y cuentan con cristales polarizados y protección UV400.