El desempleo en Mendoza llegó al 8,1% y aumenta la presión por conseguir otro trabajo

El desempleo en el Gran Mendoza llegó al 8,1% durante el segundo trimestre de 2026 y quedó por encima de la media nacional, que se ubicó en 7,9%, según los datos publicados por el Indec. La tasa local también mostró un incremento respecto del 6,4% registrado en el mismo período de 2025.

Para Martina Huerta, psicóloga y directora de Umbral Consultora de Reclutamiento Estratégico y Orientación de Carrera, el dato debe analizarse junto con otro movimiento del mercado laboral: el aumento de personas que comenzaron a buscar empleo.

“Si bien hay un aumento del desempleo, en realidad también lo que ocurrió es que hay un aumento, que eso me parece más importante aún, en la cantidad de personas que ingresaron al mercado laboral en los últimos meses”, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.

“Eso es por motivos económicos, por algunos de los motivos que nombraste recién. ¿Esto qué significa? Que había gente que antes no estaba buscando trabajo, o que no estaba trabajando tampoco y que hoy necesita ingresar al mercado laboral”.

Huerta señaló que el crecimiento de la cantidad de personas que buscan empleo no fue acompañado por una capacidad suficiente del mercado para absorberlas. “Porque si miramos los datos también hay un aumento del empleo. Lo que significa esto es que, si bien hubo un aumento del empleo, al entrar mucha más gente al mercado laboral, la capacidad del mercado no alcanzó a absorber a todas las personas que estaban hoy buscando más trabajo”, sostuvo.

Sobre los motivos que explican este ingreso de nuevos trabajadores a la población económicamente activa, la especialista consideró que pueden ser diversos. “Creo que claramente la respuesta sería que todos necesitan buscar trabajo porque indistintamente de las fuentes o de la causa, que puede ser, no sé, por necesidad, la edad, no creo que sea un condicionante hoy”, afirmó.

“Probablemente tenga que ver con cuestiones económicas, ¿no?, de contexto. Pero lo que sí sabemos es que hay más personas buscando trabajo”, agregó.

Las herramientas para mejorar la empleabilidad

Ante este escenario, Huerta planteó la necesidad de poner el foco en las herramientas que pueden desarrollar quienes buscan insertarse en el mercado laboral, conseguir un segundo empleo o realizar un cambio.

“Con las condiciones del mercado, por ahí, las personas no podemos hacer mucho para cambiarlas. Entonces creo que puede sumar valor pensar en lo que sí podemos hacer para volvernos más atractivos para el mercado laboral”, explicó.

La especialista señaló que las trayectorias de quienes buscan trabajo son diversas. “Hay personas que salen directamente del secundario y salen a buscar trabajo, hay personas que estudian, hay personas que completan terciarios, universitarios y todos en algún momento necesitamos ingresar en el mercado laboral”, indicó.

También incluyó en ese escenario a quienes ya tienen un empleo. “Hoy están empleados o necesitan sumar un trabajo o quieren hacer un cambio laboral, entonces hay que tener claras cuáles son las herramientas que podemos aplicar a nosotros mismos, que son las que nos van a ayudar a hacer esos cambios, a insertarnos en el mercado cuando estamos afuera o hacer un cambio laboral, básicamente”.

Para Huerta, las empresas no buscan exactamente las mismas características en todos los puestos, ya que los requisitos dependen de la industria, del momento que atraviesa cada organización y de las funciones específicas. Sin embargo, identificó un elemento transversal: las habilidades blandas.

“Lo que atraviesa cualquier rol y cualquier empresa son las habilidades blandas”, sostuvo. En ese sentido, destacó la importancia de que cada postulante pueda identificar con claridad qué puede aportar.

“La necesidad de tener claro qué puedo aportar, cuál es mi aporte de valor. Cuando yo hablo de cuál es mi aporte de valor, voy específicamente al hecho de que nosotros como empleados tenemos que saber bien qué soy capaz de solucionar y qué resultado soy capaz de llegar”.

Huerta consideró que responder esas preguntas puede ser determinante al momento de presentarse ante una empresa. “Son lo primero que me tengo que preguntar a la hora de empezar a buscar un trabajo y que me va a permitir tener mejor impacto cuando tenga la posibilidad de tener una entrevista laboral”.

La adaptabilidad aparece, además, como otra de las capacidades valoradas actualmente. “Hoy las empresas buscan adaptabilidad. Y más allá de las empresas, creo que ahí vivimos en un mundo muy cambiante en donde por ahí el valor está en saber qué puedo hacer y cómo puedo trasladar los conocimientos y la experiencia que tengo, mucha o poca, a un contexto laboral determinado. Esa flexibilidad es súper valiosa”, afirmó.

El crecimiento del trabajo freelance

Otra de las transformaciones mencionadas durante la entrevista fue el crecimiento del trabajo freelance, particularmente entre los jóvenes. Huerta vinculó esta modalidad con la búsqueda de un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional.

“En los jóvenes se ve un montón. Hay mucha gente que es freelance”, señaló. “Hoy las nuevas generaciones también han venido a enseñarnos la importancia del equilibrio entre la vida personal y la profesional”.

Según la especialista, esa búsqueda lleva a que algunos jóvenes consideren el trabajo independiente como una alternativa para organizar de otra manera sus tiempos. Sin embargo, también remarcó que esta modalidad implica asumir otras condiciones del mercado ya que "cuando vos sos freelance tenés menos seguridad”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que trabajar de manera independiente requiere desarrollar herramientas específicas para afrontar la incertidumbre. “El que quiere ser freelance tiene que aprender a navegar en la incertidumbre mucho más que el que está en una relación de dependencia”.

“El freelance es el que se busca su propio trabajo, el que hoy día te dicen buenísimo, tengo esta tarea para hacer o este objetivo, lo cumplís, se termina y no sabes si seguís, si no seguís. Entonces son habilidades que son importantes ir desarrollando. Nada es la panacea”, concluyó.