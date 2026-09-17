La desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre, una de las más altas desde la pandemia

La tasa de desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el INDEC. De esta forma es el dato más alto desde el tercer trimestre del 2022, a la salida de la pandemia, cuando se ubicó en el 8,2% tras superar el 10% en el 2020. El aumento del desempleo interanual fue de 0,3 puntos porcentuales, tras el 7,6% del segundo trimestre de 2025.

La tasa de actividad del mercado de trabajo , en tanto, se ubicó en 48,9% y la de empleo en 45% entre los 31 aglomerados urbanos relevados. En este caso, la comparación marca una suba de 0,8 puntos porcentuales.

En términos de población, los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH abarcan 30,2 millones de personas. Si se proyecta arbitrariamente la tasa del 7,9% a la población económicamente activa (algo menos de la mitad de las casi 46 millones de personas que viven en el país), el número de desocupados plenos sería de alrededor de 1,8 millones de personas.

En la medición que hace el Indec sobre los principales centros poblacionales se marca que 14,7 millones de personas integran la población económicamente activa y 15,4 millones permanecen fuera de ella. La población ocupada alcanzó 13,6 millones de personas, mientras que los desocupados fueron 1,2 millones.

La presión sobre el mercado de trabajo también aumentó. En el segundo trimestre, el 30,8% de la población económicamente activa estaba integrada por personas desocupadas, ocupados que buscaban activamente otro empleo u ocupados que, sin buscarlo, estaban disponibles para trabajar más horas. Un año antes, ese indicador se ubicaba en 30,5%.

Dentro de ese conjunto, los desocupados representaron el 7,9% de la PEA y los ocupados demandantes de empleo, el 16,9%. A su vez, otro 6% correspondió a ocupados que no buscaban activamente otro empleo, pero estaban disponibles para trabajar más horas.

La informalidad alcanzó al 45% de los ocupados

El informe incorporó en esta edición una sección específica sobre informalidad laboral. En el segundo trimestre, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 45%, frente a una tasa de formalidad de 54,9%. La informalidad aumentó 1 punto porcentual respecto del mismo trimestre de 2025, variación que el INDEC calificó como estadísticamente significativa.

Entre los ocupados, los asalariados representaron el 70,5%, con 9,6 millones de personas, mientras que los no asalariados alcanzaron el 29,5%, con 4 millones. Dentro de los asalariados, el 62,1% tenía descuento jubilatorio y el 37,9% no contaba con ese descuento.

El informe también desagrega la informalidad según el sector de actividad. En el sector formal, la proporción de empleo informal fue de 18,9%, mientras que en el sector informal llegó al 81,1%. En el sector hogares, el 79,6% de los ocupados se encontraba en condición informal y el 20,4% en condición formal.

Entre los trabajadores informales también se observó un aumento de la participación de los cuentapropistas. Su peso dentro de los informales pasó de 34,3% en el segundo trimestre de 2025 a 37,3% en el mismo período de 2026, una suba de 3 puntos porcentuales.