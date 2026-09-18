Alojamiento gratis en Puerto Madryn: qué hay que hacer para vivir la temporada de ballenas

La búsqueda es para colaborar con el contenido digital del hostel Chepatagonia, ubicado en Puerto Madryn. El trabajo está enfocado principalmente en fotografía, videos y redes sociales, por lo que se buscan personas con experiencia o conocimientos en estas áreas.

El hostel brinda alojamiento a cambio de tareas de fotografía y producción de videos.

La colaboración contempla 24 horas semanales, distribuidas en jornadas de cuatro horas. Los horarios son rotativos y se organizan según las necesidades del alojamiento.

Las tareas que hay que realizar son:

Durante la estadía, la propuesta establece como objetivo generar al menos 50 fotos y cuatro videos de alta calidad.

Qué incluye la estadía en Puerto Madryn

A cambio de las horas de colaboración, el hostel ofrece alojamiento en una habitación compartida y desayuno.

Además, quienes participen pueden acceder a distintos servicios y beneficios incluidos en la experiencia:

Cocina equipada.

Lavandería.

Bicicletas.

Internet de alta velocidad.

Descuentos en restaurantes.

Descuentos en tours y excursiones.

Beneficios en otros alojamientos de la marca.

Certificado al terminar la experiencia.

Un día libre por semana.

El tiempo libre permite recorrer Puerto Madryn y aprovechar las actividades disponibles en la zona. La temporada de ballenas es uno de los principales atractivos de la ciudad durante estos meses.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria publicada en Worldpackers está dirigida a personas de 18 a 40 años, con español fluido e inglés intermedio.

No están incluidos los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa, en caso de que sea necesaria.

La experiencia está pensada especialmente para quienes tengan conocimientos de fotografía, edición, redes sociales y producción audiovisual y quieran pasar una temporada en Puerto Madryn.