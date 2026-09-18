Alojamiento gratis en Puerto Madryn: qué hay que hacer para vivir la temporada de ballenas
Un hostel ofrece alojamiento gratis en Puerto Madryn a cambio de 4 horas de colaboración por día. Qué tareas hay que hacer y qué incluye la estadía.
Un hostel de Puerto Madryn busca personas para crear contenido durante la temporada de ballenas y ofrece alojamiento a cambio de 4 horas de colaboración por día. La propuesta incluye una cama en habitación compartida, desayuno y otros beneficios, además de un día libre por semana para recorrer la ciudad.
Qué hay que hacer para conseguir alojamiento gratis
La búsqueda es para colaborar con el contenido digital del hostel Chepatagonia, ubicado en Puerto Madryn. El trabajo está enfocado principalmente en fotografía, videos y redes sociales, por lo que se buscan personas con experiencia o conocimientos en estas áreas.
La colaboración contempla 24 horas semanales, distribuidas en jornadas de cuatro horas. Los horarios son rotativos y se organizan según las necesidades del alojamiento.
Las tareas que hay que realizar son:
- Sacar y editar fotografías.
- Grabar y producir videos.
- Crear y publicar contenido para redes sociales.
- Escribir publicaciones relacionadas con Puerto Madryn y sus atractivos.
- Mantener actualizadas las plataformas digitales del hostel.
Durante la estadía, la propuesta establece como objetivo generar al menos 50 fotos y cuatro videos de alta calidad.
Qué incluye la estadía en Puerto Madryn
A cambio de las horas de colaboración, el hostel ofrece alojamiento en una habitación compartida y desayuno.
Además, quienes participen pueden acceder a distintos servicios y beneficios incluidos en la experiencia:
- Cocina equipada.
- Lavandería.
- Bicicletas.
- Internet de alta velocidad.
- Descuentos en restaurantes.
- Descuentos en tours y excursiones.
- Beneficios en otros alojamientos de la marca.
- Certificado al terminar la experiencia.
- Un día libre por semana.
El tiempo libre permite recorrer Puerto Madryn y aprovechar las actividades disponibles en la zona. La temporada de ballenas es uno de los principales atractivos de la ciudad durante estos meses.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria publicada en Worldpackers está dirigida a personas de 18 a 40 años, con español fluido e inglés intermedio.
No están incluidos los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa, en caso de que sea necesaria.
La experiencia está pensada especialmente para quienes tengan conocimientos de fotografía, edición, redes sociales y producción audiovisual y quieran pasar una temporada en Puerto Madryn.