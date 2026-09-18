Dos de cada tres causas de la Justicia civil y comercial son amparos de salud

Los reclamos vinculados con prestaciones de salud se convirtieron en el principal foco de litigiosidad del fuero Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 7.523 causas y 4.990 fueron iniciadas como amparos de salud, una cifra que representa el 66,33% del total.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de la Nación sobre la base de los registros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Del total de expedientes, 7.427 correspondieron a primera instancia y 96 a instancia única. La concentración de la demanda también queda expuesta al observar que la categoría "Amparos y Sumarísimos" reunió 5.794 ingresos, equivalentes al 77,02% de todas las causas iniciadas en el período. Dentro de ese universo, los amparos de salud representaron el 86,12%.

El "Sumarísimo de Salud", con 371 expedientes, fue el tercer objeto de juicio con mayor demanda, detrás del amparo de salud y los procesos de ejecución. El resto de las materias aparece muy por debajo: se registraron 70 causas relacionadas con transporte, 29 con propiedad industrial y 205 vinculadas con contratos.

La concentración no se limita a los reclamos sanitarios. El relevamiento oficial señala que fueron analizados 161 objetos de juicio y que apenas 11 de ellos explicaron el 91,18% de los ingresos registrados durante el semestre. Si se excluye el amparo de salud, los diez objetos con mayor cantidad de causas sumaron 1.870 expedientes.

La magnitud de esta litigiosidad también tiene un efecto sobre la actividad de la Cámara Civil y Comercial Federal. Según el relevamiento mencionado en la gacetilla, entre el 6 de abril y el 8 de mayo de 2026 las tres salas del tribunal dictaron 912 sentencias relacionadas exclusivamente con prestaciones de salud, un promedio cercano a 30 resoluciones por día.

El escenario plantea además un debate sobre las razones que llevan a que una parte importante de los conflictos por cobertura médica termine en los tribunales. Fuentes judiciales citadas en la gacetilla sostienen que existe una dinámica en la que algunas entidades rechazan inicialmente determinadas prestaciones, aun cuando luego puedan ser obligadas judicialmente a otorgarlas.

Entre los ejemplos señalados aparecen tratamientos de alto costo, incluidos tratamientos oncológicos cuya cobertura integral está prevista por ley, y bajas de afiliados fundamentadas en supuestas omisiones en las declaraciones juradas.

De acuerdo con esa interpretación, las prestadoras pueden apostar a que una parte de los afiliados no recurrirá a la justicia y que el eventual ahorro o postergación del desembolso compense los costos derivados de un proceso posterior.