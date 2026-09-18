WhatsApp mejora y cambia rotundamente la transcripción de los audios: qué es lo que se viene

WhatsApp prepara un cambio contundente en la función de transcribir audios aplicando nuevos idiomas y con otras mejoras.

WhatsApp sigue sumando herramientas para facilitar la comunicación diaria y ahora dio un paso clave en una de sus funciones más esperadas: la transcripción de mensajes de voz. La aplicación de mensajería amplió la cantidad de idiomas disponibles para convertir audios en texto, una mejora que apunta a que más usuarios puedan aprovechar esta opción sin barreras lingüísticas.

La función, que permite leer el contenido de una nota de voz sin necesidad de reproducirla, ya venía ganando terreno entre quienes buscan evitar escuchar audios largos o no pueden hacerlo en determinados contextos. Con esta actualización, la plataforma amplía su alcance y se vuelve más inclusiva para distintos mercados.

Hasta ahora, la herramienta estaba disponible en un número limitado de idiomas, como español, inglés, portugués y algunos más. Con la nueva actualización, WhatsApp incorpora más variantes lingüísticas, lo que permitirá una experiencia más completa y precisa al momento de transcribir mensajes de voz.

El sistema funciona directamente dentro de la aplicación y mantiene el foco en la privacidad. Las transcripciones se generan en el dispositivo del usuario, sin necesidad de enviar el audio a servidores externos, lo que respeta el cifrado de extremo a extremo característico del servicio.

Cómo activar la función en WhatsApp Para utilizar esta herramienta, los usuarios deben activarla desde la configuración de la app, en el apartado de chats, donde pueden elegir el idioma de transcripción. Una vez habilitada, alcanza con mantener presionado un mensaje de voz y seleccionar la opción de transcribir para que el texto aparezca en pantalla.