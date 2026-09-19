Tini Stoessel se apoyó en sus fans y reveló un dato inesperado sobre el duro momento familiar: "Saben de qué estoy hablando"

Durante su presentación en Colombia, la cantante hizo una pausa para reflexionar sobre la compleja situación que atraviesa.

Tini Stoessel compartió su dolor personal en medio del concierto en Bogotá. / Captura @tinistoessel

Tini Stoessel vivió una noche atravesada por la sensibilidad y el afecto del público este viernes en Colombia. En el marco de su FUTTTURA World Tour, la cantante se presentó en un colmado Movistar Arena de Bogotá y sorprendió a todos al detener la dinámica del espectáculo para abordar el complejo momento personal que atraviesa.

La diva pop destacó el valor de las canciones para transitar momentos de duelo. Instagram @tinistoessel Antes de interpretar el tema Me voy, la artista hizo una pausa sobre el escenario. Sin esquivar la exposición mediática sobre la interna con su padre tras la auditoría sobre su patrimonio, Tini decidió abrir su corazón con la multitud.

Las palabras de Tini en medio de su peor momento familiar "Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando", expresó Tini frente a miles de espectadores que aplaudieron con entusiasmo su franqueza.

La reflexión buscó ir más allá de su historia particular para conectar de forma directa con los procesos difíciles que afronta cada asistente. La música, según manifestó, funciona como la vía de escape y punto de encuentro colectivo.

"Seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento, a través de las canciones, a través del amor", agregó visiblemente conmovida.