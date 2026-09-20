El positivo mensaje de Juana Viale en medio de la nueva internación de Mirtha Legrand

Juana Viale rompió el silencio tras la preocupación por la nueva hospitalización de la diva de El Trece y fue muy clara con sus dichos.

El mundo de la televisión y el espectáculo está en vilo luego de que el viernes en horas de la tarde confirmaron que Mirtha Legrand había sido internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei tras una recaída. En medio de la preocupación, Juana Viale decidió romper el silencio y lo hizo en el programa de su abuela, donde la está reemplazando.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", informó el hospital mediante el parte médico que fue firmado por Enrique Echagúe, director del Mater Dei.

La internación de La Chiqui se dio durante las horas de grabaciones de Juana Viale, quien en el inicio expresó que su abuela se seguía recuperando. Ya en la despedida final, la conductora hizo referencia a la nueva internación que generó una enorme intranquilidad debido a que es una mujer de 99 años.

Juana Viale se refirió a la salud de Mirtha Legrand tras la internación "Antes de despedirme, quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos y unos análisis. Creo que el sábado que viene voy a estar de vuelta haciendo el programa... Un besito a mi abuela", comentó Juana Viale en el final de "La Noche de Mirtha".