Juana Viale cruzó fuertemente a Martín Menem en El Trece y generó tensión: "Tampoco vamos..."

El presidente de la Cámara de Diputados se encontraba hablando sobre la gestión de Javier Milei y Juana Viale lo frenó con una frase tajante.

Juana Viale se encuentra reemplazando a Mirtha Legrand debido a la nueva internación que tiene a la diva nuevamente en el Sanatorio Mater Dei. La nieta de La Chiqui de esta manera fue quien llevó adelante "La Noche de Mirtha" el sábado 19 de septiembre.

Del programa participaron figuras muy conocidas como Guillermo Pfening, Juana Repetto, la periodista Jésica Bossi, Álvaro Navia y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La tensión llegó a la mesa de El Trece cuando Menem se encontraba elogiando la gestión del presidente Javier Milei.

El funcionario es una de las personas más cercanas al mandatario y en la "mesaza" que "es el primer presidente desde el 2000 que está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. Dijo que iba a bajar la inflación, ¿la está bajando sí o no?, dijo que iba a restablecer el orden público cuando había casi 9.000 piquetes por año y hoy no hay ninguno".

Juana Viale frenó a Martín Menem en pleno vivo de El Trece En ese instante, mientras todos se encontraban en silencio escuchando a Martín Menem, Juana Viale decidió interrumpirlo y fue tajante: "Bueno. Tampoco es que vamos a hablar de una excelencia porque han pasado un montón de cosas", expresó la nieta de Mirtha Legrand muy filosa ante el presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem visitó a Juana Viale en El Trece. Captura de video / El Trece. Martín expresó que es todo "parte de un proceso" y allí la conductora criticó lo ocurrido con Manuel Adorni, polémica que ella definió como un papelón. El funcionario se quiso sacar el tema de encima y sostuvo que "está la Justicia para eso, Juana".