¡Duro traspié! Juana Viale marcó el peor rating del año al ocupar el lugar de Mirtha Legrand

Juana Viale se encuentra al mando del ciclo de la conductora mientras ella se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei y el rating no la acompañó.

Los problemas de salud que afectan a Mirtha Legrand a sus 99 años hicieron reorganizar la producción de su ciclo de cenas que sale al aire en El Trece los días sábados por la noche. Como ocurre en estas ocasiones, quien ocupa su lugar es Juana Viale, su nieta.

Había una enorme expectativa en el programa del 19 de septiembre debido a la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el rating no acompañó a la nieta de la diva y el domingo finalmente salieron a la luz los promedios generales.

"La Noche de Mirtha" tan solo marcó 2.9 puntos de audiencia, siendo este el resultado más bajo del 2026. De esta manera, bajó cuatro décimas desde el último programa, generando una enorme sorpresa en los televidentes.

El durísimo revés que sufrió Juana Viale en el rating del sábado Durante el ciclo, Juana Viale cruzó a Martín Menem, quien elogió la gestión de Javier Milei, y la conductora le hizo un contundente reclamo: "Bueno. Tampoco es que vamos a hablar de una excelencia porque han pasado un montón de cosas". También expresó que el escándalo de Manuel Adorni le pareció "un papelón".

Juana Viale bajó el rating del programa de Mirtha Legrand. Por supuesto que tanto al inicio como al final del ciclo habló sobre Mirtha y su salud: "Antes de despedirme, quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos y unos análisis. Creo que el sábado que viene voy a estar de vuelta haciendo el programa... Un besito a mi abuela", comentó Juana Viale en el final de "La Noche de Mirtha".