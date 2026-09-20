El durísimo cruce entre Martín Menem y Guillermo Pfening que tensó el vivo de El Trece: "Todo mal"

Luego de que se conocieron los invitados que tendría Juana Viale el día sábado, la expectativa fue alta, ya que entre las figuras se encontraba Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados. Durante el programa tuvo fuertes cruces y uno de ellos fue con Guillermo Pfening , actor y director.

El artista no dudó en cuestionar la gestión del gobierno de Javier Milei y esto hizo que se produjera una discusión entre los comensales. Mientras esto ocurría, Juana Viale los observaba y escuchaba atentamente, al igual que el resto de las figuras que se encontraban en la conocida "mesaza".

El artista expresó que habían adquirido camas para el Harrahan que no eran adaptables para los niños y que "se podían caer". En ese instante, Martín fue tajante y sostuvo que esa información era totalmente falsa y que lo escucha, "lo escuchas de un sector del periodismo".

Posteriormente a esto, Pfening dejó muy en claro que " uno está en la calle y uno ve que está todo mal . La gente hace cola para subir a los colectivos y cada vez hay más gente viajando mal... Gente tirada en la calle ". Esto si bien parecía el final de la discusión, el presidente de la Cámara de Diputados apretó el acelerador y fue contundente.

"Está mucho mejor que en el 2023, te lo firmo donde quieras. En 2023 no sabías lo que iba a pasar mañana ", expresó Menem . En otra parte, Juana Viale le preguntó si Javier Milei saldría ganador si las elecciones fueran hoy y él fue contundente: "Yo creo que sí, vamos a trabajar para que gane".

El cruce de Martín Menem y Guillermo Pfening por las pensiones de discapacidad

Guillermo Pfening y Martín Menem también discutieron sobre las pensiones de la gente con discapacidad. El actor dejó en claro que este problema lo vive en carne propia: "Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él hace 40 años. Mucha gente con discapacidad no puede vivir con 700.000 pesos y necesita de la pensión".

Además, aseguró que "Sé que para el presupuesto del año que viene el nomenclador va a ser un tema. No pueden desregularizar el nomenclador porque permite acceder con la misma igualdad al que tiene la mejor obra social o el que no la tiene. “Los familiares vamos a tener que estar discutiendo con las prepagas qué precio vamos a tener que pagar por las terapias o qué terapias nos van a dar".

Ante estas críticas y cuestionamientos, Martín Menem fue contundente y dejó en claro en El Trece que "se está trabajando" sobre estas situaciones. Los cruces entre ambos se viralizaron rápidamente en las redes y generaron miles de opiniones de los usuarios.