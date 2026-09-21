Denuncias por corrupción, presuntas fiestas y familiares en Olivos: el trasfondo de la salida de la mano derecha de Karina Milei

Días después del desplazamiento de todos los empleados civiles en la Quinta de Olivos , renunció este lunes la mano derecha de Karina Milei . Se trata de Belén Agudiez , una funcionaria del círculo íntimo y de plena confianza del presidente y su hermana.

Su salida se enmarcó en "razones personales", pero esconde un entramado que se intenta ocultar oficialmente. La funcionaria llegó al cargo desde el inicio de la gestión libertaria y representó una de las principales colaboradores en el día a día de la secretaria general de la Presidencia.

Desde el comienzo de su función, Agudiez propuso designar como "intendente" de la residencia oficial a su cuñado, Osvaldo Sosa , sugerencia que fue aceptada y desde entonces administró los quehaceres del predio. A su vez, ayudó a que otros parientes colaboren en las tareas de jardinería y limpieza dentro de la quinta.

En el último tiempo, la relación de los Milei con Sosa estaba en un "pésimo momento" . "Lo acusaba de no laburar y ser un ñoqui. Hace tiempo que se lo quería sacar de encima", argumentaron fuentes oficiales consultadas por MDZ . El mandatario también advirtió que los allegados de Agudiez "venían seguido a la quinta de Olivos como si fuera un parque de vacaciones y hasta han hecho festejos".

En las últimas horas trascendió una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano , quien vinculó esta salida con presuntas irregularidades en contrataciones y en el uso de recursos de la residencia. La legisladora puso la lupa sobre un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”. Según su presentación, la cocina de Olivos estaba a cargo de Analía Agudiez, pareja de Sosa, y hermana de Belén Agudiez . Pagano sostiene que Analía, además de estar vinculada al funcionamiento de la cocina presidencial, administraba “Pancitos Caseros” y pidió que la Justicia determine si los alimentos, insumos y recursos adquiridos con fondos públicos para abastecer a la Quinta fueron utilizados también para esa firma particular.

Otro de los elementos incorporados a las acusaciones es una póliza de accidentes personales emitida por BBVA Seguros en marzo de 2024 y contratada por Analía Agudiez para personal de catering. En ese documento aparecen como asegurados Osvaldo Sosa y otras personas que, según la documentación difundida, tenían funciones dentro de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, entre ellas María Laura Villegas y Camila Tamara Lasychyn Zapata.

En paralelo, Pagano denunció presuntas irregularidades en otras contrataciones vinculadas con la residencia. Entre ellas mencionó una compra de casi 30 toneladas de carne para Olivos y sostuvo que se habrían utilizado insumos adquiridos mediante contrataciones oficiales para abastecer actividades ajenas. También cuestionó una contratación de unos $700 millones para el mantenimiento y riego de los espacios verdes de Olivos y Casa de Gobierno, adjudicada a empresas vinculadas, según su denuncia, con Franco Castelli, a quien señaló como posible familiar de Agudiez.

Estas afirmaciones de Pagano no son una novedad en los despachos de la Casa Rosada, donde llegó la información de que Sosa había sido removido tras constatarse presuntas irregularidades en esas compras directas y contrataciones de suministros para el funcionamiento de Olivos. Esas mismas fuentes, que responden a diario a Milei, recalcan que, para evitar que solo trascienda la salida del intendente de la quinta, se decidió desplazar a todos los empleados públicos que trabajan en las distintas áreas.