La fiscalía reclamó que los juicios Hotesur y Los Sauces se realicen de forma conjunta

El fiscal general Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión del Tribunal Oral Federal de dividir en dos el juicio por Hotesur y Los Sauces y pidió que ambos debates empiecen juntos el 23 de octubre, con los mismos jueces.

El recurso apunta contra la resolución de la semana pasada, donde el Tribunal Oral Federal Número 5 resolvió que el juicio por el expediente "Los Sauces" comience el 23 de octubre de 2026 y que "Hotesur" espere hasta el 19 de marzo de 2027. Hasta ahora, las dos causas iban a tramitarse en un único juicio, como se había definido en 2019.

Para Velasco, la medida produce el efecto contrario al que invoca. El tribunal habló de celeridad, pero el fiscal sostiene que el desdoblamiento posterga "Hotesur" casi cinco meses y que la demora "la produce la propia separación". Recordó que la prueba se ofreció hace más de seis años.

Ambas causas investigan el presunto lavado de dinero con fondos que habrían salido de la obra pública vial en Santa Cruz y terminado en el patrimonio de la ex familia presidencial, a través de hoteles y sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez. "Los Sauces" suma, según la acusación, pagos de empresas del Grupo Indalo propiedad de Cristóbal López.

El argumento central de Velasco es que "un expediente se nutre documentalmente del otro" y las dos acusaciones están entrelazadas. Según el escrito al que tuvo acceso MDZ , doce de los diecinueve imputados de "Hotesur" también lo están en "Los Sauces". Entre los nombres que menciona figuran la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, Lázaro Báez y su hijo Martín. La sociedad Valle Mitre, eje de "Hotesur", es a la vez locataria de Los Sauces S.A., y el requerimiento de "Hotesur" remite a la otra causa para explicar parte del circuito del dinero.

El TOF5 había argumentado completamente lo opuesto, que cada causa tiene objetos autónomos y que las coincidencias probatorias son parciales. Sostuvo que cada una cuenta con casi doscientos testigos propios y apenas unas veinte coincidencias. Velasco replicó que ese razonamiento es solo numérico. En su opinión, un puñado de testimonios puede ser decisivo, y varios testigos, como el contador Víctor Manzanares, tendrán que declarar dos veces sobre la misma operatoria, con meses de diferencia.

Las acusaciones de ambas causas describen un delito continuado con períodos superpuestos. Si se juzga primero "Los Sauces", dice el fiscal, esa sentencia podría invocarse después como cosa juzgada en "Hotesur", con una posible extinción de la pretensión punitiva. Y como los jueces serían los mismos, tendrían que pronunciarse sobre la asociación ilícita y el origen de los fondos antes de que se debata "Hotesur", cuando esos puntos son presupuesto de esa acusación. Aclaró que no plantea que eso afecte la imparcialidad, pero sí que crea un "riesgo procesal cierto".

El fiscal también cuestionó el procedimiento, afirmó que la posibilidad de dividir el juicio no se discutió en la audiencia preliminar del 4 de septiembre y que la decisión se tomó sin escuchar a las partes. Dice además que el tribunal recortó por su cuenta el objeto de cada juicio, algo que, según él, corresponde a los acusadores.

En fuertes términos, el fiscal criticó la explicación del tribunal. Calificó de "falsa" la idea de que "Hotesur" no estaba lista para debatirse y objetó que ahora se muestre como garante de la rapidez al fijar audiencias en sábado y en parte de la feria. Propuso alternativas para mantener un solo juicio: bloques de prueba, audiencias mixtas o virtuales y más días de trabajo. Recordó que el propio tribunal habilitó jornadas extraordinarias para "Los Sauces".

Para Velasco, los antecedentes que citó el tribunal para justificar la separación, como el caso "Sueños Compartidos", no serían comparables, pues en esa causa no había imputados en común. En cambio, invocó un fallo de la Sala III de Casación, con voto del juez Carlos Mahiques, que anuló un juicio celebrado tras separar causas estrechamente vinculadas.

Finalmente, el fiscal Velasco exigió que su reclamo tenga efecto suspensivo solo sobre el desdoblamiento y sobre la fecha de marzo de 2027, y que se mantenga el 23 de octubre como inicio del debate para ambas causas. Y ante el eventual caso de que casación no resolviera antes de esa fecha, solicitó que el juicio empiece igual, ya unificado, o que se difiera el de "Los Sauces" solo lo indispensable.