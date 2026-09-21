Sanciones por cortes de luz: de cuánto será la bonificación que recibirán los usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó una importante sanción de más de $5 mil millones contra EDEMSA por deficiencias en la prestación del servicio. La principal distribuidora eléctrica de Mendoza deberá bonificar a los usuarios que encontrarán ese beneficio en sus boletas.

Desde el organismo regulador indicaron que un total de 146.000 usuarios serán alcanzados por estas bonificaciones de EDEMSA y también se encuentran comprendidos usuarios de la cooperativa Cecsagal, que brinda el servicio específicamente en el departamento de General Alvear.

En este sentido, calculan que la bonificación para el usuario promedio rondaría los $40.000 y se vería reflejada en la próxima boleta del servicio eléctrico.

El EPRE aplicó una sanción de $5.368.569.989,40 a EDEMSA por deficiente calidad de Servicio Técnico.

La medida establece bonificaciones a usuarios con suministros en Baja Tensión por $ 3.495.681.930,47. Asimismo, bonificaciones a usuarios con suministros Alta Tensión y Media Tensión por $ 239.812.201,01 y bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas $ 167.056.696,92.

Al mismo también, sancionó a Cecsagal, que brinda el servicio eléctrico en el departamento de General Alvear por $123.738.401,97 debido al apartamiento de los límites de calidad del servicio técnico. A raíz de esto, la cooperativa alvearense deberá bonificar a usuarios con suministro en Baja Tensión por $ 113.786.764,98 y también bonificar al Fondo Compensador de Tarifas por $ 9.951.636,99.

En tanto, Cecsagal también recibió un sanción individual por $1.698.169,77 por apartamiento en la calidad del producto técnico.

De cuánto serán las bonificaciones

El presidente del EPRE, Cristian Azar, explicó en diálogo con el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM que “la bonificación es automática, el usuario no tiene que hacer nada”. Aclaró que “ya están nominados todos los usuarios a los que les corresponde esta bonificación por haber recibido mala calidad del servicio”.

Las sanciones contra las distribuidoras son por cortes de luz imprevistos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El funcionario precisó que los usuarios que van a recibir una bonificación a partir de estas sanciones a las distribuidoras eléctricas son aproximadamente 146.000.

Respecto a los montos, Azar indicó que “el promedio a bonificar para un usuario residencial va a ser de $39.400. Después depende del perfil de consumo, las características”.

“En caso de tener alguna duda pueden ingresar en la página del EPRE y en la sección que dice “bonificaciones a usuarios” cargan el número de suministro de su factura eléctrica y con eso les va a informar si les corresponde o no una bonificación y el monto exacto que van a recibir en su factura”, concluyó el titular del organismo regulador.