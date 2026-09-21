Renunció la mano derecha de Karina Milei tras los escandalosos despidos en la Quinta de Olivos

Su salida se concretó tras la disolución de la Administración General de la residencia presidencial y la ola de despidos en el predio.

El Poder Ejecutivo formalizó la aceptación de la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General, dependencia clave dentro de la Secretaría General de la Presidencia. La medida quedó ratificada este lunes mediante la publicación del Decreto 1055/2026 en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La norma dispone que la dimisión rige con efecto retroactivo desde el 20 de septiembre. Aunque el texto oficial no explicita los motivos detrás de la partida y se limita a agradecer los servicios prestados, la salida se produce en medio de una profunda reorganización interna dentro de la estructura presidencial.

Agudiez era considerada una colaboradora de extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde su área administrative, mantenía bajo su órbita la organización operativa de diversas dependencias del Ejecutivo, con especial responsabilidad en la supervisión y control del funcionamiento de la Quinta de Olivos.

Presidencia Reestructuración en la residencia presidencial y traspaso a la Casa Militar La salida de la funcionaria se concretó como correlato directo de las reformas implementadas la semana pasada en la residencia oficial. El Gobierno resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos para transferir la gestión integral del predio, la custodia y los bienes a la órbita de la Casa Militar.