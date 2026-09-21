Cómo será el nuevo régimen salarial para los trabajadores de la salud: a quiénes alcanza

Según explicó el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero a MDZ , la iniciativa será enviada a la Legislatura como un proyecto de ley en los próximos días y permitirá que los trabajadores comprendidos en el régimen actual puedan optar voluntariamente por el nuevo esquema.

El Régimen 15 incluye a administrativos, enfermeros, técnicos, personal de mantenimiento y profesionales no asistenciales, entre otros trabajadores que forman parte del sistema sanitario provincial.

La propuesta se inspira conceptualmente en el Régimen 38 de los médicos, que también es de adhesión voluntaria y contempla una estructura salarial diferente. Ese régimen para profesionales fue implementado mediante la Ley 9539 y estableció una estructura específica con componentes vinculados a la función y al desempeño.

Uno de los principales cambios que plantea el Gobierno es una reorganización integral del Régimen 15.Actualmente existen ocho agrupamientos, una estructura que, según explicó el ministro, se fue modificando durante décadas mediante sucesivos cambios y adicionales.

El nuevo régimen los reduciría a dos agrupamientos, con el objetivo de simplificar la estructura y hacer más homogéneas las remuneraciones.

“Estaba muy desordenado el régimen anterior, ”, explicó el ministro en diálogo con MDZ.La reforma también apunta a modificar la composición de los salarios. La propuesta contempla limpiar los bonos de sueldo e incorporar al básico distintos ítems que actualmente aparecen de manera separada, algunos de ellos remunerativos y otros no remunerativos.

De acuerdo con la explicación oficial, la intención es que el salario quede conformado de una manera más sencilla y ordenada.

El Gobierno apunta a corregir diferencias dentro del mismo régimen

Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para impulsar el cambio es que actualmente existen diferencias salariales entre trabajadores que realizan tareas similares.

El ministro señaló que el nuevo esquema busca evitar situaciones en las que personas con funciones semejantes tengan remuneraciones diferentes o en las que no quede adecuadamente reconocida la responsabilidad asociada a determinadas tareas.

El proyecto, además, incorporaría nuevos adicionales vinculados con situaciones particulares. Entre ellos aparece un adicional remunerativo destinado a trabajadores que adopten, con el objetivo de promover la adopción.

También se contempla una reducción de la carga horaria para quienes trabajen con personas con discapacidad o adultos mayores.

Otro de los componentes estará destinado a trabajadores que tengan hijos a cargo en un hogar monoparental, con un adicional orientado a complementar sus ingresos.

El desempeño tendrá impacto en el salario

Uno de los aspectos novedosos del proyecto será la incorporación de un mecanismo de evaluación del desempeño, es decir algo simular a la productividad.

El ministro explicó que se establecerá una grilla para medir el desempeño de los trabajadores y que ese resultado podrá traducirse en adicionales salariales.

El mecanismo guarda similitud conceptual con el régimen aplicado a los médicos, aunque en este caso se utilizará el seguimiento del desempeño como herramienta para reconocer económicamente a quienes tengan una evaluación positiva.

La diferencia con el régimen médico, según explicó el funcionario, está en que aquel contempla el cumplimiento de objetivos, mientras que el nuevo esquema para el Régimen 15 utilizará una metodología vinculada al seguimiento del desempeño.

“Se mide el desempeño, hay una grilla para medir el desempeño”, señaló el ministro a MDZ.

Será voluntario

El nuevo esquema no reemplazará automáticamente al régimen vigente para todos los trabajadores.La propuesta será de adhesión voluntaria, de manera similar al régimen especial creado para los médicos.

El objetivo del Gobierno es que los trabajadores actualmente comprendidos en el Régimen 15 puedan optar por incorporarse al nuevo sistema y acceder a la nueva estructura salarial.

El Régimen 15 comprende al personal de sanidad y ha sido objeto de negociaciones salariales durante este año. En las paritarias de 2026, el Gobierno presentó propuestas específicas para ese sector, que incluye al personal de sanidad y a licenciados en Enfermería.

Ahora, el Ejecutivo busca avanzar con una modificación estructural que vaya más allá de la discusión de aumentos y reorganice el esquema salarial.

Según anticipó el ministro, el proyecto de ley será enviado a la Legislatura entre los próximos días, donde comenzará la discusión política y parlamentaria de la nueva estructura.

El debate que viene con los sindicatos

El régimen queda fuera de debate paritario y se actualizará como el 38, por actualización que hará el Gobierno de los ítems por desempeño.