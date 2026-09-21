Habrá multas millonarias y mayores sanciones para quienes maltraten animales en Mendoza

La Cámara de Senadores ya analiza el proyecto de ley que busca endurecer las multas y sanciones para quienes maltraten a animales en Mendoza. La iniciativa ya tuvo media sanción -de forma unánime- de de la Cámara Baja y los legisladores esperan llevarlo sobre tablas en los próximos días.

El proyecto no solamente contempla el incremento de multas, días de arresto e inhabilitación para quienes ejerzan actos de violencia contra animales, sino que también tipifica por primera vez la omisión de cuidado responsable en el articulado del Código Contravencional de la Provincia (Ley N° 9099).

La propuesta, conocida como "Ley Ágata", fue impulsada por la diputada Laura Balsells Miró (PRO) y se acumuló un proyecto del diputado Gabriel Vilche (Unión PRO). El expediente tomó su nombre tras la conmoción generada por el caso de una yegua brutalmente golpeada en el departamento de San Rafael, hecho que puso en evidencia las limitaciones de la normativa actual y la urgencia de dotar a la provincia de herramientas legales más eficaces para prevenir y sancionar el maltrato.

Para quien cometa actos de maltrato contra un animal doméstico o silvestre , las sanciones van desde 1.500 hasta 3.000 Unidades Fiscales (UF), lo que se traduce en montos de entre $750.000 a $1,5 millones (ndr: 1 UF = $500) o arresto de 30 a 60 días.

En casos de crueldad, las multas ascienden de 3.000 a 8.000 UF (entre $1,5 millones a $4 millones) o arresto de 60 a 90 días, incorporando en todos los supuestos la inhabilitación para la tenencia de animales y la realización obligatoria de cursos sobre bienestar animal.

Asimismo, la suma del artículo 140 bis sanciona la omisión de provisión de alimento, cobijo, atención sanitaria o el abandono, con multas de 500 a 1.500 UF (de $250.000 a $750.000) o trabajos comunitarios.

La senadora radical, Yamel Ases, destacó la trayectoria de Mendoza en la defensa del bienestar animal, haciendo referencia a los precedentes judiciales y administrativos que han reconocido progresivamente sus derechos.

Del mismo modo, la titular de la comisión explicó que se iniciará un proceso de trabajo conjunto con los autores del texto para adecuar ciertos aspectos normativos con la Ley Nacional de Protección Animal N° 22.421, buscando evitar superposiciones de jurisdicción penal y asegurando que la provincia obtenga la ley más sólida y aplicable posible.

Durante el encuentro en comisiones, la diputada Balsells Miró expuso ante los senadores la fundamentación del proyecto y remarcó la directa relación que existe entre el maltrato hacia los animales y la violencia social en general. Asimismo, repasó las dificultades diarias que afrontan los refugios en los distintos departamentos de la provincia, cuyo sostenimiento depende en gran medida de la solidaridad comunitaria.

“La violencia contra un ser indefenso es un reflejo de una problemática social más amplia. Prevenir la violencia y el maltrato hacia el animal no es solo cuidar a los animales, es cuidar a toda una sociedad. Vengo ahora acá para que acompañen también desde el Senado con su voto, y que entre todos tengamos una sociedad mucho más empática, sensible a la vida, no solo a los animales, sino al ambiente, las plantas, nuestro suelo y el agua”, argumentó la diputada Balsells Miró durante la presentación.

“Estrella Verde”: incentivo al desarrollo sostenible y al turismo sustentable

En otro tramo del orden del día, la Comisión de Ambiente abordó el análisis del proyecto de ley promovido por la senadora Flavia Manoni, enfocado en la creación de la distinción “Estrella Verde”.

La iniciativa busca otorgar una certificación oficial de alcance provincial a aquellos hoteles, alojamientos y espacios comerciales que demuestren un compromiso activo con el desarrollo sostenible, el uso responsable de los recursos naturales y la reducción del impacto ambiental.

El proyecto propone que este reconocimiento no solo funcione como una herramienta pedagógica y de concientización ecológica, sino también como un vector de promoción y posicionamiento estratégico para la provincia de Mendoza.

Según se debatió en la comisión, la medida busca alinear al sector privado con los estándares ambientales vigentes, incentivando prácticas de conservación en el uso del agua, la energía y el tratamiento de residuos mediante un sello distintivo de valor ético y turístico.