Mymba Kuéra: cómo fue el monumental rescate de más de 30.000 animales cuando Paraguay y Brasil construyeron la represa de Itaipú

"Era un gran desafío. No se había hecho nunca algo así en Paraguay, fuimos los pioneros".

Darío Pérez Chena tenía 43 años cuando lideró uno de los mayores rescates de fauna silvestre en la historia de América Latina.

El ingeniero agrónomo paraguayo dirigió el equipo que en 1982 salvó a miles de animales -desde monos a armadillos, víboras y tarántulas- en una carrera contra el tiempo.

Pérez Chena trabajaba entonces para la Entidad Binacional Itaipú, el organismo que tras un acuerdo entre Paraguay y Brasil tuvo a su cargo la construcción de una colosal obra de ingeniería en el río Paraná.

Con más de 7km de largo, la represa de Itaipú se convirtió en esa época en la construcción hidroeléctrica más grande del mundo.

El ingeniero agrónomo se había graduado en Paraguay, y tras estudios de posgrado en Alemania había regresado a Asunción. Era director del Servicio Forestal Nacional cuando decidió asumir otro gran reto.

Con su esposa y sus hijos se mudó a lo que hoy es Ciudad del Este, entonces Puerto Presidente Stroessner, para ser el responsable de fauna y flora terrestre en Itaipú.

Su trabajo en el rescate histórico de fauna sentó las bases para la protección de la biodiversidad en esa región hasta la actualidad.

Pérez Chena relató cómo fue el titánico operativo a la periodista Stefania Gozzer, del programa Witness History de la BBC.

Gentileza Entidad Binacional Itaipú El ingeniero agrónomo paraguayo Darío Pérez Chena lideró el operativo de rescate de fauna Mymba Kuéra.

Un tesoro de biodiversidad

La construcción de la represa de Itaipú llevó nueve años y en ella trabajaron cerca de 40 mil personas. Para realizar las obras en terreno seco fue necesario excavar un canal para desviar temporalmente el río.

En 1982, finalizados los trabajos, todo estaba listo para abrir las compuertas del canal y comenzar a llenar el gigantesco embalse de la represa, de unos 1.350 km cuadrados.

Pero la zona que quedaría inundada estaba en un enorme ecosistema, el Bosque Atlántico del Alto Paraná, una de las áreas de biodiversidad más ricas del planeta.

Este hábitat alberga cerca de 20.000 especies de plantas y al menos 2.000 especies de animales, incluyendo jaguares y pumas, además de 400 especies de aves.

La construcción de Itaipú coincidió además con una nueva era en ecología.

En 1972 tuvo lugar en Suecia la primera conferencia mundial de Naciones Unidas que convirtió al medio ambiente en una cuestión central. Y el rescate de fauna en Itaipú generó enorme interés internacional.

¿Sería posible el salvataje, al menos parcial, de ese tesoro de biodiversidad?

Cada país, Brasil y Paraguay, asumió la tarea de rescatar la fauna silvestre en su margen del río.

En el lado paraguayo, el proyecto de recuperación de fauna fue llamado Mymba Kuéra, una expresión en guaraní que significa "los animales".

Gentileza Entidad Binacional Itaipú Al crearse el embalse de la represa se inundó una zona del Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta.

189 personas

Los preparativos para el rescate llevaron varios años, e incluyeron realizar un inventario de toda el área afectada en el que trabajaron botánicos, zoólogos e ingenieros forestales, entre otros.

Cada avistamiento se registraba, y los animales se identificaban también por sus rastros, como huellas o materias fecales.

"El relevo permitió constituir un gran archivo de la fauna paraguaya, contribuimos mucho al conocimiento sobre esa zona", relató el ingeniero Pérez Chena a la BBC.

"Y también le dimos oportunidad de aprender a muchos alumnos de biología, de veterinaria, de agronomía".

El inventario fue la base del operativo de rescate, que sería realizado por un equipo de 189 personas lideradas por Pérez Chena.

"El personal fue muy bien seleccionado. Tratamos de llevar toda gente joven, no más de 40, 45 años, que sepa nadar, que tenga buena vista, buen oído", recordó.

Gentileza Entidad Binacional Itaipú

Los rescatistas se desplazaban en lanchas y se comunicaban entre sí por radio, a menudo en guaraní.

"La tecnología era diferente en esa época, no teníamos telefonía inalámbrica, teníamos radios antiguas, los motores de lancha eran menos desarrollados que actualmente. Son artículos ya prácticamente de museo lo que usábamos, pero se hizo con eso algo que hoy día siempre es ponderado y recordado".

Además de las 189 personas a cargo del rescate había un equipo de apoyo de otras 150 personas, entre médicos, enfermeros, pilotos de helicóptero, mecánicos y bomberos. Todos basados en los complejos habitacionales construidos especialmente para las obras de Itaipú.

Los rescatistas fueron entrenados por técnicos brasileños y de otros países.

"Con ese bagaje de conocimiento y de recursos humanos nos largamos a la aventura un día 13 de octubre del año 82", contó el agrónomo.

Gentileza Entidad Binacional Itaipú El equipo de rescate de 189 personas fue entrenado para la posibilidad de encontrarse con víboras y tarántulas venenosas.

Una carrera contra el tiempo

Aquel 13 de octubre se cerraron las compuertas del canal de desvío y comenzó a inundarse la zona del embalse.

Mientras el agua subía se inició el rescate de animales. Al comienzo se recuperaron pocos, pero la cifra aumentó rápidamente hasta alcanzar un máximo de más de 600 en un solo día.

"Salvamos solamente los animales que no sabían nadar", relató Pérez Chena.

"Una persona me preguntó '¿cuántos jaguares salvaron'? Y le dije, 'ninguno'. Porque el jaguar es un gran nadador. No precisa ser salvado. Incluso hay jaguares que cruzan el río Paraná del Paraguay a Brasil, y del Brasil al Paraguay".

Gentileza Entidad Binacional Itaipú Fueron casi 39.000 animales rescatados, es un récord para Sudamérica.

Los monos, agregó, aunque pueden nadar se cansan y pueden ahogarse.

"En el agua muchos animales son totalmente indefensos. Ponen toda su energía en concentrarse en salvarse. Entonces es fácil tomarlos con una red o un lazo".

"Hemos salvado monas con su hijo pequeñito colgado en el cuello. Parecía que lloraban de perder su libertad".

Los trabajadores estaban entrenados para lidiar con animales agresivos o tarántulas y serpientes venenosas.

"Hay víboras que es tanta su toxicidad de veneno que hay pocos minutos de tiempo para accionar. En cada lancha teníamos un kit con suero antiofídico para ser usado en casos de emergencia", recordó.

Pérez Chena no esperaba tener que rescatar aves, pero también salvaron a muchas.

"Encontramos aves en el agua chapoteando. Subían a las ramas de los árboles a buscar insectos y a veces se les mojaban las plumas de la cola, que es el timón. Tuvimos que comenzar a buscar jaulas especiales para recoger las aves".

El operativo de rescate se prolongó hasta el 10 de enero de 1983.

"En total salvamos 27.150 animales. El 45% fueron víboras. Y de esas la mitad eran ponzoñosas".

En el lado brasileño había menos bosque y más áreas de cultivo, por lo que se rescataron menos animales, unos 11.000.

"Si sumamos todo son casi 39.000 animales, es un récord para América del Sur hasta hoy día".

Gentileza Entidad Binacional Itaipú Muchos animales fueron trasladados a reservas en el mismo ecosistema de Bosque Atlántico del Alto Paraná.

Víboras y armadillos

Muchos de los animales fueron trasladados a más de 100.000 hectáreas de áreas protegidas en el mismo ecosistema de bosque atlántico.

Cientos de víboras fueron enviadas al Instituto Butantán en Sao Paulo, un centro líder en investigaciones biológicas y en la elaboración de sueros antiofídicos y otros fármacos.

"A las 6 de la mañana salía cada día el primer avión en el que mandábamos los cajones con las víboras rumbo a Sao Paulo", recordó Pérez Chena.

Algunos armadillos negros (o armadillos de seis rayas) acabaron en Japón.

"Es de los pocos animales resistentes a la lepra. Esos armadillos del Alto Paraná fueron a parar a Tokio para estudios científicos".

Pérez Chena reconoce que, a pesar del vasto operativo, muchos animales no pudieron ser rescatados.

"Hemos salvado a muchos animales, pero probablemente hayan muerto muchos más. Por ejemplo, insectos. No sabemos cuántos animales con su guarida bajo tierra pasaron a formar parte de la materia orgánica del suelo", señaló.

"Nosotros admitimos que ha habido algunos errores, pero nunca fue por negligencia, solamente fue la inexperiencia".

"Siempre trabajamos con las manos limpias, con la conciencia limpia de que estamos haciendo algo positivo por el mundo", continuó.

"Trabajamos con mucha honestidad, dentro de lo que conocíamos y creíamos que estábamos haciendo bien. Nuestra convicción fue grande".

El operativo, agregó, hermanó a los rescatistas. "Nos protegíamos uno al otro todo el día".

"No tuvimos ningún accidente malo. Solo pequeñas mordeduras de monos, pero volvimos todos los 189", recordó.

Gentileza Entidad Binacional Itaipú La represa de Itaipú tiene el récord mundial de energía producida acumulada a lo largo de sus más de 40 años de operaciones.

"Fue un orgullo"

La represa de Itaipú suministra actualmente alrededor del 86% del mercado eléctrico de Paraguay y el 9% de Brasil. Paraguay vende parte de su energía a Brasil y es un exportador neto de electricidad.

La gran obra hidroeléctrica fue superada en tamaño y capacidad generadora por la represa de las Tres Gargantas en China, que fue completada en 2012.

Pero Itaipú sigue teniendo el récord mundial de energía producida acumulada a lo largo de sus más de 40 años de operaciones.

Pérez Chena tiene ahora 87 años y vive en Asunción con su esposa Lucina. El matrimonio tiene cuatro hijos y 12 nietos.

El ingeniero agrónomo aún agradece que aquel equipo de 189 hombres sobrevivió al rescate.

De ellos "tal vez 50 o 60 son los que hoy están vivos", relató.

El rescate de fauna de 1982 sentó las bases para reservas y proyectos de biodiversidad actuales como el Centro Ambiental Tekotopa de Itaipú, en la ciudad paraguaya de Hernandarias.

A lo largo de los años el operativo Mymba Kuéra ha tenido numerosos reconocimientos.

"Nosotros fuimos galardonados con algunos títulos internacionales como grandes defensores de la naturaleza. Pero lo más lindo tal vez es que hemos hecho algo positivo por la biodiversidad de esa zona".

Darío Pérez Chena cree que es importante seguir dando a conocer cómo fue aquel histórico rescate.

"A veces la gente dice lo pasado pisado. Sin embargo, el pasado debe enseñar a no cometer los mismos errores", dijo el ingeniero paraguayo a la BBC.

"Por eso yo digo que la historia es la maestra de la vida".

"Para nosotros fue un orgullo haber trabajado en la recuperación de los animales antes que se pierdan. Hemos dejado una huella que hasta hoy día se sigue".

Puedes escuchar aquí el programa de radio de Witness History sobre el operativo Mymba Kuéra.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC