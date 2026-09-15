Japón alcanzó un récord de personas mayores de 100 años, pero enfrenta una grave crisis

Los nipones tienen 107.677 personas de 100 años o más, de las cuales el 88% son mujeres. El dato expone la elevada esperanza de vida del país, pero también el acelerado envejecimiento de su población.

Se cree que la dieta de los japoneses, compuesta principalmente de pescado, verduras y arroz, contribuye a una mayor longevidad.

Japón superó por primera vez la barrera de las 100.000 personas de 100 años o más, según los registros del Ministerio de Sanidad de ese país. Actualmente, la nación asiática cuenta con 107.677 centenarios, la cifra más alta del mundo, y el 88% de ellos son mujeres. La mujer de mayor edad es Kishimoto Fuyo, de 114 años, originaria de Kioto. Entre los hombres, el registro más alto corresponde a Kato Hikaru, de 112 años, nacido en Kumamoto.

El ministro de Sanidad japonés, Kenichiro Ueno, celebró el récord y afirmó estar “encantado de que tantas personas vivan vidas largas, sanas y activas”. También destacó los avances registrados en materia de medicina y tecnología. Sin embargo, el crecimiento de la población de mayor edad representa también un desafío para Japón, especialmente por la necesidad de mantener un sistema de seguridad social sostenible frente al envejecimiento demográfico.

Japón, el país con más personas de 100 años de edad o más Getty Images ¿Por qué los japoneses viven tantos años? Los expertos atribuyen la elevada longevidad de la población japonesa a distintos factores, entre ellos una dieta saludable y un estilo de vida activo. La alimentación tradicional del país está compuesta principalmente por pescado, verduras y arroz, y contiene menos grasas saturadas que muchas dietas occidentales.

A esto se suma que muchas personas mayores mantienen una vida físicamente activa: caminan, utilizan el transporte público, se trasladan en bicicleta y realizan ejercicios de estiramiento con regularidad.

El envejecimiento de Japón y la caída de la natalidad El récord de centenarios se produce en un país que atraviesa desde hace años un marcado proceso de envejecimiento poblacional. Una de las señales más evidentes es la relación entre la población de adultos mayores y la cantidad de nacimientos. Para que una población pueda reemplazarse, cada mujer necesita tener en promedio 2,1 hijos. Sin embargo, la tasa de fecundidad total de Japón cayó el año pasado a un mínimo histórico de 1,14.