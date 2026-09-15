Japón alcanzó un récord de personas mayores de 100 años, pero enfrenta una grave crisis
Los nipones tienen 107.677 personas de 100 años o más, de las cuales el 88% son mujeres. El dato expone la elevada esperanza de vida del país, pero también el acelerado envejecimiento de su población.
Japón superó por primera vez la barrera de las 100.000 personas de 100 años o más, según los registros del Ministerio de Sanidad de ese país. Actualmente, la nación asiática cuenta con 107.677 centenarios, la cifra más alta del mundo, y el 88% de ellos son mujeres. La mujer de mayor edad es Kishimoto Fuyo, de 114 años, originaria de Kioto. Entre los hombres, el registro más alto corresponde a Kato Hikaru, de 112 años, nacido en Kumamoto.
El ministro de Sanidad japonés, Kenichiro Ueno, celebró el récord y afirmó estar “encantado de que tantas personas vivan vidas largas, sanas y activas”. También destacó los avances registrados en materia de medicina y tecnología. Sin embargo, el crecimiento de la población de mayor edad representa también un desafío para Japón, especialmente por la necesidad de mantener un sistema de seguridad social sostenible frente al envejecimiento demográfico.
¿Por qué los japoneses viven tantos años?
Los expertos atribuyen la elevada longevidad de la población japonesa a distintos factores, entre ellos una dieta saludable y un estilo de vida activo. La alimentación tradicional del país está compuesta principalmente por pescado, verduras y arroz, y contiene menos grasas saturadas que muchas dietas occidentales.
A esto se suma que muchas personas mayores mantienen una vida físicamente activa: caminan, utilizan el transporte público, se trasladan en bicicleta y realizan ejercicios de estiramiento con regularidad.
El envejecimiento de Japón y la caída de la natalidad
El récord de centenarios se produce en un país que atraviesa desde hace años un marcado proceso de envejecimiento poblacional. Una de las señales más evidentes es la relación entre la población de adultos mayores y la cantidad de nacimientos. Para que una población pueda reemplazarse, cada mujer necesita tener en promedio 2,1 hijos. Sin embargo, la tasa de fecundidad total de Japón cayó el año pasado a un mínimo histórico de 1,14.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social, la población total del país podría reducirse a 87 millones de habitantes para 2070, lo que representaría una caída del 30% respecto de su máximo de 128 millones registrado en 2008. Actualmente, las personas de 65 años o más representan alrededor del 30% de la población. Para 2070, se espera que esa proporción se acerque al 40%.
Qué medidas tomó Japón frente al envejecimiento
El envejecimiento de la población también modificó el mercado y las necesidades de consumo. Durante más de una década, las ventas de pañales para adultos superaron a las de pañales para bebés. Las empresas desarrollaron además productos específicos para las personas mayores, como un exoesqueleto motorizado destinado a facilitar el movimiento de distintas partes del cuerpo y gafas capaces de ajustar automáticamente su enfoque.
Mientras tanto, el Gobierno impulsó distintos programas y subsidios para incentivar a los jóvenes a tener más hijos. Sin embargo, esas políticas no parecen haber conseguido revertir la caída de la natalidad. Los especialistas señalan que las causas son complejas y abarcan factores como las menores tasas de matrimonio, una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral y el incremento de los costos asociados a la crianza.
"Emergencia silenciosa"
Las autoridades japonesas llegaron a calificar el envejecimiento poblacional como una “crisis existencial”, mientras que la primera ministra, Sanae Takichi, describió el declive demográfico como una “emergencia silenciosa”.
En 2025, la población total de Japón se redujo en 45 de sus 47 prefecturas, y el ritmo del descenso se encuentra en aceleración. La inmigración aumentó en los últimos años, pero los extranjeros representan aproximadamente el 3% de la población y la oposición a recibir un mayor número de inmigrantes también creció.