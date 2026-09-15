SpaceX anunció que el primer vuelo orbital de Starship ya tiene fecha

SpaceX tiene previsto realizar la próxima semana el primer intento de poner en órbita alrededor de la Tierra a Starship , su sistema de lanzamiento espacial de mayor tamaño. El 14° vuelo de prueba está programado para el 22 de septiembre, aunque la fecha todavía queda sujeta a la aprobación de los organismos reguladores de Estados Unidos.

Según informó la compañía, la ventana de lanzamiento se abrirá a las 7.15, hora central de Estados Unidos, y permanecerá disponible durante 75 minutos. El despegue se realizará desde Starbase, la base de SpaceX ubicada en el sur de Texas.

La misión marcará un nuevo paso en el desarrollo de Starship, que la compañía busca convertir en un vehículo reutilizable para misiones espaciales de larga duración. En esta oportunidad, el plan contempla que la nave alcance una altitud aproximada de 275 kilómetros sobre la superficie terrestre y complete alrededor de seis órbitas antes de finalizar el vuelo.

El recorrido completo tendría una duración cercana a las 10 horas. El amerizaje está previsto en el océano Pacífico, frente a las costas del oeste de Chile.

Uno de los principales objetivos de la misión será también el despliegue de 26 satélites Starlink V3, una nueva generación de dispositivos destinados a incrementar la capacidad de la red de internet satelital de SpaceX y mejorar las velocidades para sus usuarios.

Después de ser liberados, los satélites deberán desplegar sus antenas y paneles solares. También tendrán que establecer sus primeros enlaces de comunicación con las estaciones terrestres y con otros integrantes de la constelación Starlink mediante radiofrecuencia y enlaces láser.

El lanzamiento permitirá, de esta manera, probar simultáneamente distintos componentes del sistema Starship y avanzar en el desarrollo de la infraestructura espacial de SpaceX.

Qué probará SpaceX

El vuelo 14 también pondrá a prueba distintas etapas del comportamiento del propulsor. Entre los objetivos establecidos por la compañía figuran un lanzamiento exitoso, el ascenso, la separación de etapas y las maniobras posteriores destinadas a controlar el descenso.

SpaceX también buscará completar las maniobras de combustión de retroceso y combustión de aterrizaje, con el objetivo de que el propulsor alcance un punto de amerizaje previsto en el Golfo de México.

La empresa realizó además modificaciones tanto en el hardware como en el software del sistema para corregir problemas identificados durante el vuelo anterior.

El antecedente del vuelo 13

El 24 de julio, SpaceX realizó el decimotercer vuelo de prueba de Starship. Aquella misión permitió alcanzar varios hitos, entre ellos el primer despliegue de satélites Starlink V3 de próxima generación y una prueba de reencendido de uno de los motores en el espacio.

Ahora, el vuelo 14 buscará llevar esas pruebas un paso más adelante con el primer intento de completar una misión orbital alrededor de la Tierra. Si se mantiene el cronograma previsto y obtiene la autorización regulatoria correspondiente, Starship volverá a despegar desde Texas el próximo 22 de septiembre.