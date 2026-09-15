EE.UU. reorienta ayuda militar a países de Latinoamérica para combatir el narcotráfico

EE.UU. decidió modificar el destino de US$52 millones en ayuda militar que originalmente habían sido asignados a países de Europa y Medio Oriente. Los recursos serán ahora dirigidos a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, países de Latinoamérica a los que apuntará la estrategia de seguridad de la administración de Donald Trump para el hemisferio occidental.

La decisión fue comunicada este martes al Congreso estadounidense por el Departamento de Estado. El dinero forma parte del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) y estaba previsto inicialmente para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

Según explicó un representante del Departamento de Estado, la reasignación busca fortalecer las capacidades de los cuatro países latinoamericanos frente al crimen organizado y el narcotráfico . Washington encuadró la medida dentro de su política de combate al denominado “narcoterrorismo”.

La decisión se conoce después de la gira que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó la semana pasada por Colombia, Ecuador y Perú. Los tres países visitados forman parte del grupo que recibirá los fondos, junto con Panamá.

Durante su recorrido, Rubio avanzó en acuerdos de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. En Ecuador, además, anunció que solicitaría al Congreso US$45 millones para apoyar los esfuerzos del gobierno de Daniel Noboa contra las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El redireccionamiento de los recursos se inscribe en un cambio de prioridades de Washington, que busca concentrar una mayor parte de sus esfuerzos de seguridad en el continente americano.

Seguridad del Canal de Panamá

Entre los argumentos planteados por el Departamento de Estado aparece también la necesidad de reforzar la seguridad del Canal de Panamá, una infraestructura considerada estratégica para Estados Unidos.

Washington sostiene que el fortalecimiento de las capacidades militares de sus socios latinoamericanos contribuirá a mejorar la seguridad regional y a reducir la dependencia de estos países respecto de otros actores considerados adversarios por Estados Unidos.

El gobierno estadounidense también señaló que durante la última década cerca del 80% del programa FMF fue destinado a Medio Oriente, una distribución que ahora busca modificar dentro de la nueva estrategia de seguridad.

La Alianza de las Américas

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia también aceptaron incorporarse al marco operativo de la denominada Alianza de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado en la región. El esquema contempla, en principio, la posibilidad de desarrollar operaciones militares conjuntas en los territorios de los países participantes.

Perú confirmó recientemente su incorporación a esta iniciativa durante la visita de Rubio a Lima. El mecanismo apunta, entre otros objetivos, a compartir información y coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales.

Menos recursos para Europa

La reasignación también implica un cambio en la asistencia militar estadounidense destinada a Europa. Los países que originalmente figuraban como destinatarios de los US$52 millones son Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

La medida se suma a otras decisiones adoptadas por la administración Trump que redujeron determinados niveles de asistencia o presencia militar estadounidense en Europa, en paralelo con los reclamos del presidente sobre el gasto en defensa de los países miembros de la OTAN.

Con este nuevo esquema, Washington busca dar mayor peso a la cooperación militar con países latinoamericanos que considera socios estratégicos, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico, seguridad fronteriza y protección de infraestructura considerada clave para sus intereses en el hemisferio.