Qué pasará cuando el cohete a la deriva de SpaceX choque contra la Luna (y por qué puede ser una buena noticia para la ciencia)

La Luna ha soportado innumerables impactos a lo largo de millones de años. Los choques de asteroides y meteoritos le han dado al satélite su característica superficie llena de cráteres. Más recientemente, también ha sufrido impactos de sondas espaciales y módulos de aterrizaje que las agencias espaciales terrestres han enviado hacia ella.

Los científicos prevén que este miércoles la Luna sufrirá otra colisión, esta vez con un cohete de SpaceX a la deriva que viajaba a unos 2,43 kilómetros por segundo, o aproximadamente 8.690 km/h.

Según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas en inglés) de la NASA, la etapa superior de uno de los cohetes Falcon 9 de SpaceX "impactará" contra la Luna este 5 de agosto.

La agencia espacial estadounidense llegó a esta conclusión después de que astrónomos independientes, utilizando datos públicos, observaran que una parte del cohete lanzado en enero de 2025 se dirigía accidentalmente hacia la Luna.

"No hay peligro para la Tierra", señaló el portavoz Jimi Russell. "La NASA seguirá rastreando el propulsor con fines de entrenamiento y posteriormente observará el lugar del impacto con fines científicos".

El año pasado, SpaceX lanzó este cohete Falcon 9 como parte de una misión conjunta entre Estados Unidos y Japón para transportar a la Luna un par de módulos y equipos científicos.

Parte del Falcon 9 es reutilizable y está diseñada para regresar a la Tierra para su próxima misión. Pero otras partes del cohete se desprenden en el espacio y permanecen allí, atrapadas en órbita a menos que colisionen con otro cuerpo celeste.

La pieza en cuestión es la etapa superior del cohete. Tiene aproximadamente el tamaño de un edificio de cinco pisos un peso en la Tierra de al menos 4.000 kg.

El astrónomo Bill Gray, quien descubrió la trayectoria, afirma que el objeto se estrellará cerca del cráter Einstein, ubicado en la parte de la Luna que recibe luz solar y es visible desde la Tierra. Predice que creará un cráter de más de 17 metros (56 pies) de diámetro.

Getty Images/Nasa La superficie de la Luna da cuenta de innumerables impactos ocurridos a lo largo de millones de años.

"Una enorme columna de polvo"

Se prevé que la inminente colisión, que tendrá lugar alrededor de las 06:35 GMT del miércoles (00:35 en Ciudad de México), cautive a los astrónomos, tanto aficionados como profesionales.

"Es algo realmente enorme que se estrelle contra la Luna. No es peligroso en absoluto, podemos simplemente disfrutar del espectáculo", dice el Dr. Matt Bothwell, astrónomo divulgador de la Universidad de Cambridge.

"Va a levantar una enorme columna de polvo, quizás de 50 km de altura o más, que se va a extender lateralmente con el tiempo".

Según Bothwell, dado que la Luna no tiene atmósfera y su atracción gravitacional mucho más débil, el momento del impacto será "más impresionante que cualquier explosión [similar] en la Tierra".

Nada frenará el objeto, como lo haría la atmósfera aquí en la Tierra, y nada impedirá que los aproximadamente un millón de kilogramos de escombros salgan disparados al espacio.

Aunque el impacto no será visible desde la Tierra a simple vista, quienes tengan acceso a un telescopio sofisticado podrían ver un destello que emana de la superficie de la Luna, dijo Bothwell.

Un evento de interés científico

Bothwell señala que lo más significativo de este evento es lo que se puede aprender de él. Representa una oportunidad única para estudiar qué sucede cuando un objeto choca contra la Luna.

Por lo tanto, los científicos se están preparando para seguir de cerca el evento.

Grandes telescopios en América, además del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y la sonda Danuri de Corea del Sur, rastrearán el destello, la columna de humo y el nuevo cráter, y un proyecto de ciencia ciudadana está reclutando aficionados entusiastas para filmar también el impacto.

Al captar la nube de polvo en acción, los astrónomos esperan convertir este choque accidental en un experimento útil.

Observar la cantidad de material que se expulsa, la altura que alcanza y cómo vuelve a caer debería perfeccionar sus modelos de impactos lunares, e incluso proporcionar pistas sobre lo que se encuentra justo debajo de la superficie en el lugar del impacto, donde se expondrá por primera vez material subsuperficial fresco.

Getty Images Se cree que hay miles de toneladas de basura espacial orbitan la Tierra (Ilustración didáctica).

Basura espacial

Bothwell también afirma que la colisión servirá como advertencia sobre el creciente problema de acumulación de basura espacial artificial.

"Creo que la gente debería preocuparse más por la basura espacial", dijo Bothwell. "Cada año ponemos más objetos en órbita. A veces, los satélites chocan y se fragmentan en pedazos. Creo que existe la preocupación de que se produzca una reacción en cadena descontrolada si ponemos tantos objetos en órbita".

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), existen alrededor de 54.000 objetos flotando en el espacio que miden más de 10 cm. En total, los seres humanos han lanzado al espacio unas 17.000 toneladas de objetos desde que comenzó la era espacial en 1957.

El último cohete averiado que impactó contra la Luna fue en 2022, cuando la etapa superior del cohete chino Larga Marcha 3C, lanzado en 2014, impactó contra la cara oculta de la Luna, que es la que no podemos ver desde la Tierra.

Décadas antes, la NASA lanzó objetos a la Luna deliberadamente, con el fin de recopilar datos para las misiones Apolo.

*Información adicional de Pallab Ghosh

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC