La vasija milenaria: sorprendente descubrimiento de la arqueología china

Un equipo de arqueología de China realizó el descubrimiento de residuos de vino de grano de 2.300 años de antigüedad en una excavación llevada a cabo en la región autónoma nororiental china de Ningxia. El hallazgo de una vasija aporta nuevos datos sobre la antigua producción de bebidas alcohólicas en el país.

El descubrimiento, que data del período de los Reinos Combatientes (475 a. C.- 221 a. C.), se realizó en el cementerio de Shanjiabu, donde los investigadores hallaron 3.740 mililitros del líquido en una vasija de bronce con forma de cabeza de ajo.

Tras un análisis científico avanzado , los expertos confirmaron que se trataba de una bebida alcohólica a base de cereales, informaron medios locales.

Se cree que la muestra es la reliquia de alcohol líquido mejor conservada de China de la época reportada públicamente hasta la fecha.

Los investigadores destacaron la estructura de doble sellado que presentaba la vasija, revestida con telas y cubierta con barro orgánico, que permitió una evaporación mínima de la bebida después de más de dos milenios.

Para descifrar con precisión la receta y las técnicas de elaboración del antiguo vino, el equipo de investigación arqueológica del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Ningxia y la Escuela de Patrimonio Cultural de la Universidad del Noroeste realizaron múltiples análisis y pruebas sobre las muestras.

Un nuevo descubrimiento de la arqueología de China ha llamado la atención. Foto: Efe

Los compuestos de la vasija

Los investigadores identificaron 24 categorías diferentes de compuestos y comprobaron que el perfil de ácidos orgánicos coincidía con el del licor de arroz obtenido mediante fermentación artificial, confirmando que el líquido era un alcohol fermentado a base de granos.

El descubrimiento muestra que el pueblo Qin había dominado las técnicas de fermentación de grano hace más de 2.000 años, empleando fermentos para lograr la sacarificación y la fermentación de forma simultánea, lo que refleja la sofisticación de su tecnología de elaboración de bebidas alcohólicas. Efe