SpaceX reprogramó nuevamente el esperado vuelo del Starship V3

El esperado debut de la Starship V3 , el megacohete de SpaceX, finalmente fue reprogramado tras una serie de inconvenientes técnicos detectados durante la cuenta regresiva. La compañía fundada por Elon Musk tenía previsto realizar este jueves el primer vuelo de prueba de la nueva generación de la nave, pero el despegue no llegó a concretarse.

La misión iba a despegar desde Starbase, en Texas, y había generado expectativa en todo el mundo por tratarse del estreno oficial de la Starship V3, una versión más alta y potente del vehículo espacial diseñado para futuras misiones a la Luna y Marte.

Durante la transmisión oficial, la empresa realizó varias pausas y reanudaciones en la cuenta regresiva mientras los ingenieros analizaban fallas detectadas a último momento. Finalmente, SpaceX confirmó que no logró resolver todos los problemas técnicos necesarios para autorizar el vuelo.

El despegue del Starship V3 fue reprogramado por problemas técnicos.

Dan Huot, integrante del equipo de comunicaciones de la compañía, explicó que los equipos continúan trabajando sobre los inconvenientes y adelantó que el objetivo es volver a intentar el lanzamiento en las próximas horas.

Según indicó la empresa, la intención es realizar un nuevo intento este viernes, aunque aclararon que el cronograma todavía puede sufrir modificaciones.

Los horarios que había informado SpaceX para el lanzamiento

Antes de la suspensión, la compañía había comunicado estos horarios estimados para el despegue en distintos países:

Argentina, Chile y Uruguay: 19:30

Perú, Colombia y Ecuador: 17:30

Venezuela y Bolivia: 18:30

México (centro): 16:30

España: 00:30 del viernes

Ahora, se espera que SpaceX confirme una nueva ventana de lanzamiento para las próximas horas.

Cómo ver en vivo el próximo intento de lanzamiento

El evento podrá seguirse nuevamente a través de los canales oficiales de SpaceX y de la cuenta de la empresa en X, donde suelen transmitir la cuenta regresiva y brindar actualizaciones en tiempo real.

Durante este vuelo de prueba, SpaceX también planea realizar maniobras clave para futuras misiones orbitales, incluido el reencendido de motores en el espacio y un posterior amerizaje controlado en el Océano Índico.

Cómo es la nueva Starship V3

La Starship V3 alcanza cerca de 124 metros de altura y se convirtió en una de las naves espaciales más grandes jamás construidas. La etapa superior incorpora seis motores Raptor preparados para operar tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre, una capacidad fundamental para los futuros planes de exploración espacial de SpaceX.