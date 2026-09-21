Más sectores del PJ de Mendoza apuestan por Axel Kicillof y aguardan una visita importante

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó este fin de semana un acto federal de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el que prepara formalmente su lanzamiento como candidato a presidente para el 2027 , donde aspirará a ser el principal exponente opositor, sobre todo del Partido Justicialista, para competir contra la reelección del presidente Javier Milei.

En ese plenario realizado en Avellaneda (Buenos Aires) , participó una porción de dirigentes del peronismo mendocino, quienes se van alineando de a poco a la figura del bonaerense, mientras atraviesa a nivel nacional una fuerte interna con el sector que comanda Cristina Fernández de Kirchner.

En este lote de mendocinos que apoyan a Kicillof, aparecen actores como el diputado nacional Martín Aveiro, que ha sido uno de los primeros políticos que se ha encolumnado en el "kicillofismo" local; al igual que Flor Destéfanis, intendenta de Sanmta Rosa que también dio el presente en el acto.

Además, este fin de semana participaron en el acto de Buenos Aires dirigentes del sector de Carlos Ciurca, como las senadoras Adriana Cano y Luz Llorens; más las diputadas Verónica Valverde y Aixa Moreno. También se contó con la participación de la vicepresidenta de la CGT Regional Mendoza, Marité Viedma.

En particular, las legisladoras tuvieron un encuentro con la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, sobre quien hablaron de la "necesidad" de fortalecer el federalismo nacional y, en términos políticos, seguir diagramando el armado nacional en cada una de las provincias.

Kicillofistas en Mendoza

De hecho, el sector de Axel Kicillof ha planteado la estrategia en el interior del país de comenzar a "poblar" de actividades con referentes de su sector, quienes buscan traccionar y comenzar a gestar la campaña del exiministro de Economía del kirchnerismo.

De esta forma llegaron dirigentes como Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura) y Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda) en agosto pasado a la provincia; y se espera el arribo de otros dirigentes en este último trimestre del año a Mendoza.

Es el caso de Magario, una de las principales armadoras de "Kicillof 2027" quien podría estar en la provincia en lo que se propone como un "gran encuentro intersectorial" previsto para "fines de octubre o principio de noviembre".

Recibimos a Verónica Valverde, Adriana Cano, Luz Llorens, Aixa Moreno y Maryté Viedma, diputadas y senadoras provinciales de Mendoza. Dialogamos sobre la importancia de fortalecer el federalismo con proyectos que se adapten a las realidades de nuestros territorios, en un complejo… pic.twitter.com/YwNxcRnZPy — Verónica Magario (@magariovero) September 18, 2026

Por supuesto, en este sector del peronismo aguardan directamente una visita concreta de Kicillof, más allá de sus compañeros políticos bonaerenses. De hecho, el propio Katopodis sostuvo en la provincia en agosto pasado que el gobernador bonaerense llegaría "a caminar" la provincia incluso antes de las visitas en plena campaña electoral, que será entrado el año que viene.

En el sector del ciurquismo están ya encolumnados con la conducción de Kicillof a nivel nacional, mientras que el peronismo en su conjunto debate de manera interna la mejor forma de llegar a los comicios y en medio de una discusión en el Congreso Nacional de tratar la posible eliminación o suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De cara al año que viene, el peronismo nacional insiste que sería la mejor manera -al menos hoy- para "ordenar" al partido, que tiene a varios dirigentes en carrera -o al menos nombrados-, como el mencionado Kicillof, a quienes se podría sumar el exministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el diputado nacional Juan Grabois; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; y el senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro, entre otros.