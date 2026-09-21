Axel Kicillof lanzó su candidatura presidencial para 2027 y prometió "ganarle a Javier Milei"

El gobernador bonaerense confirmó que trabajará para competir por la presidencia y construir una alternativa nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó de manera explícita sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2027. En declaraciones radiales a El Destape, el mandatario provincial ratificó la consolidación de un espacio con proyección federal y cuestionó en duros términos el rumbo político y económico adoptado por la Casa Rosada.

"Estamos trabajando para ganarle a Milei", aseveró Kicillof, al tiempo que remarcó la necesidad de estructurar una propuesta "para todos los sectores, mucho más amplia", capaz de representar a los actores económicos, sociales y productivos afectados por la gestión nacional.

El anuncio del gobernador bonaerense se produjo 48 horas después del plenario federal organizado por el Movimiento Derecho al Futuro en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, en Avellaneda. Ante una masa militante estimada por la organización en 30.000 personas, Kicillof dio el puntapié inicial para proyectar su armado político hacia el resto de las provincias.

Marina - MDZ Severas críticas al modelo económico e inserción internacional Durante sus declaraciones, Kicillof analizó el impacto del programa económico conducido por Javier Milei, advirtiendo sobre las secuelas estructurales que genera en la matriz productiva y las condiciones laborales del país. "Lo que está haciendo Milei es lo peor que se puede hacer", sintetizó el mandatario bonaerense.