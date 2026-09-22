Por qué Karina Milei decidió quedarse en Argentina mientras el presidente viajó a Estados Unidos

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , decidió permanecer en Argentina y no acompañar a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos , debido a una agenda cargada de compromisos políticos y de gestión que el Gobierno considera prioritarios durante esta semana.

Uno de los principales motivos de su permanencia en el país es su participación en la mesa política del oficialismo, que se reúne este martes en la Casa Rosada . El encuentro estará atravesado por las diferencias internas surgidas a partir del capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 , que generó cuestionamientos de la senadora Patricia Bullrich .

Bullrich hizo públicas sus diferencias durante el fin de semana y también había puesto en duda su participación en la reunión. Finalmente, confirmó su asistencia y anticipó que permanecería durante todo el encuentro.

El conflicto tiene como uno de sus principales focos a Santiago Caputo y, en menor medida, a Luis Caputo , en medio de las diferencias sobre el tratamiento presupuestario de las políticas de discapacidad.

La reunión de la mesa política tendrá como objetivo avanzar en la estrategia legislativa del Gobierno y abordar las diferencias entre los distintos sectores del oficialismo.

Sin embargo, desde el entorno de Karina Milei descartaron que su presencia implique que vaya a asumir un papel de mediadora entre los dirigentes enfrentados.

Además de la discusión por discapacidad, la agenda contempla el avance de un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad, cuyo texto todavía se encuentra en elaboración tras la renuncia del secretario nacional del área, Alejandro Vilches.

También están previstos debates vinculados con la Ley de Soberanía Nacional, la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al régimen de Zona Fría.

A esta agenda política se suma otro compromiso que requiere la presencia de Karina Milei en el país: la organización de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. Este martes por la tarde se realizará una nueva reunión del comité encargado de preparar la llegada del pontífice.

La secretaria general también tiene tareas pendientes vinculadas con la reorganización de la Quinta de Olivos, luego de la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y la transferencia de sus funciones a la Casa Militar.

Por último, deberá definir el reemplazo de Belén Agudiez en la Subsecretaría de Planificación General, cargo que quedó vacante tras su renuncia por motivos personales.

Así, mientras Javier Milei viajó a Estados Unidos, Karina Milei optó por permanecer en Argentina para atender una serie de asuntos políticos y administrativos que se concentran en una semana particularmente cargada para el Gobierno.