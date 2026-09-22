El Gobierno confirmó el feriado del 9 de noviembre por la visita de León XIV: qué sucederá los otros dos días

El Gobierno confirmó este martes que el presidente Javier Milei decidió que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la visita del papa León XIV en Argentina entre el 8 y 11 de ese mes. Ese día se realizará la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia la comunicó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien encabezó una reunión en la sede del Ministerio de Seguridad junto a autoridades del Vaticano y la iglesia local.

Asimismo, durante el encuentro se analizó la posibilidad de avanzar en un esquema de “feriado locales/ provinciales” para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre que serán comunicados oficialmente en los próximos días.

La funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , y transmitió la definición del Gobierno nacional ante representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Asimismo, Karina Milei anunció que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.

Karina Milei encabezó otra reunión con autoridades religiosas

Pasajes gratis con la SUBE para ir a ver al Papa

Finalmente, se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación y se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en nuestro país. Cabe destacar que cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos.

El Ejecutivo anticipa "el operativo más importante de la historia" ya que prevé que se movilicen más de 7 millones de personas en todas esas actividades.

Estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Por parte del Gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

La agenda completa de León XIV

Domingo 8 de noviembre — Llegada a Buenos Aires

16:30: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Visita al presidente de la República.

18:30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Palacio Libertad. Discurso del Santo Padre.

Lunes 9 de noviembre — Actividades en Buenos Aires

09:15: Visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30: Santa misa en el Monumento de los Españoles. Homilía del Santo Padre.

16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

17:30: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.

18:45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.

19:45: Cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre — Córdoba y Buenos Aires

07:30: Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

15:15: Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

16:55: Regreso en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre — Luján y partida hacia Perú