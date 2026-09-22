Qué tienen en común los 18 viajes de Javier Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia

Javier Milei pisó Nueva York antes de instalarse en la Casa Rosada. El 27 de noviembre de 2023, todavía como presidente electo , visitó la tumba de Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Jabad-Lubavitch. Aquella escena tuvo un carácter religioso y personal, pero también inauguró una ruta estadounidense que después sumaría presidentes, empresarios, inversores, referentes tecnológicos y organismos internacionales.

Estados Unidos volvió a recibirlo una y otra vez. Washington, Nueva York, Miami, Austin, San Francisco, Sun Valley, Palm Beach y Los Ángeles fueron parte de los desplazamientos, con agendas diferentes y algunos protagonistas que se repiten.

El primer encuentro presencial entre ambos ocurrió en CPAC, durante el viaje de febrero de 2024, cuando el Presidente argentino participó del foro conservador en Washington y compartió escenario con el dirigente republicano.

Mar-a-Lago fue el siguiente escenario importante. Milei viajó en noviembre de 2024 después del triunfo electoral de Trump y participó de una actividad en la residencia de Palm Beach. La visita permitió un nuevo contacto entre ambos antes de que el republicano asumiera nuevamente la Presidencia estadounidense.

Washington volvió a reunirlos en enero de 2025. Milei asistió a la asunción de Trump y participó de actividades vinculadas con el cambio de gobierno. La agenda de aquel viaje también incluyó encuentros con referentes económicos y organismos internacionales.

Palm Beach recibió nuevamente a Milei en abril de 2025. El Presidente viajó para recibir el “Lion of Liberty Award” y buscó mantener un encuentro con Trump, aunque la reunión finalmente no ocurrió. Meses después, en octubre, ambos volvieron a encontrarse en Washington durante una reunión en la Casa Blanca.

Javier Milei junto a Donald Trump en Davos, donde quedó expuesta la crisis global que se gatilló por la pulseada de EE.UU. con países europeos por Groenlandia y los aranceles. EFE

El ala tecnológica

Elon Musk se convirtió en otro nombre recurrente, Milei viajó a Austin en abril de 2024 para reunirse con el empresario en la fábrica de Tesla, en un encuentro vinculado con la búsqueda de inversiones para la industria automotriz y las comunicaciones. Nueva York fue escenario de un nuevo encuentro en septiembre de 2024 en una gira que incluyó la apertura de Wall Street y su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

San Francisco llevó al Presidente hacia otros referentes tecnológicos. Allí se reunió con Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg durante una visita que también incluyó encuentros con Richard Saller, director de Stanford, y Condoleezza Rice, directora de la Hoover Institution. La agenda tecnológica dio un salto hacia septiembre de 2026 cuando llevó ante Naciones Unidas una defensa del desarrollo digital y planteó su posición sobre el avance de la IA.

El encuentro de Javier Milei y Elon Musk. Foto: Presidencia

La importancia de los negocios

Los negocios forman uno de los ejes más frecuentes de las visitas de Milei a Estados Unidos. En mayo de 2024 participó del Milken Global Conference y en julio de ese año asistió a la conferencia de Allen & Co. en Sun Valley, donde compartió agenda con referentes del mundo tecnológico y empresarial. San Francisco sumó otro poroto al apartado en mayo de 2024, con reuniones con Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg. La agenda también incluyó un encuentro con Richard Saller, entonces rector de Stanford, y con Condoleezza Rice, vinculada a la Hoover Institution.

Los Ángeles llegó al circuito empresarial en septiembre de 2025 cuando Milei viajó junto a Luis Caputo y Gerardo Werthein para mantener encuentros con Michael Milken, Mark A. Nelson, Andy Kleinman y otros empresarios. Hasta que el Milken Global Conference volvió a recibirlo en mayo de 2026.

La dimensión religiosa y comunitaria

La relación de Milei con la comunidad judía tiene un recorrido propio dentro de sus viajes. El primer episodio ocurrió el 27 de noviembre de 2023, cuando todavía era presidente electo y viajó a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.

Miami sumó una segunda escala vinculada con ese ámbito en abril de 2024; allí recibió la distinción “Embajadores Internacionales de la Luz”, otorgada por su vínculo con la comunidad judía y su respaldo a Israel, antes de continuar hacia Austin para reunirse con Elon Musk. La visita a Schneerson se repitió en septiembre de 2024 y en noviembre de 2025.

El presidente del Premio Génesis, Stan Polovets, y el presidente israelí, Isaac Herzog, le entregaron a Javier Milei el Premio Nobel Judío. @TheGenesisPrize

La variedad neoyorquina

Nueva York concentra actividades de naturaleza muy diferente dentro del recorrido de Milei. En septiembre de 2024 la ciudad fue escenario de la apertura de la Bolsa de Nueva York, de un nuevo encuentro con Elon Musk y del discurso del Presidente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La ciudad volvió a ser una escala empresarial en noviembre de 2025 cuando Milei participó de una reunión con inversores en el Council of the Americas después de su paso por Miami.

La agenda neoyorquina se extendió también a septiembre de 2025, cuando Milei participó de las actividades vinculadas con la Asamblea General de Naciones Unidas y la gala del Atlantic Council.

El viaje de marzo de 2026 volvió a unir Miami y Nueva York. Milei participó de la cumbre “Shield of the Americas” en Miami y luego asistió al evento Argentina Week en Nueva York. La gira de septiembre de 2026 tiene nuevamente a Nueva York como base. Milei participa de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde su agenda incluye las Islas Malvinas, el papel de la ONU y el desarrollo de la inteligencia artificial.