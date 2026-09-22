Apareció la "mujer de la toalla" que se viralizó en la visita de Javier Milei a Bahía Blanca: "No tuve intención de exponerme"

La mujer explicó cómo se grabó el video y qué quiso decir con su expresión mientras miraba al presidente saludar a la gente en su recorrido por Bahía Blanca.

Después de la visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca, se volvió viral un video en el que una mujer observa desde el balcón de su casa, envuelta en una toalla, la bienvenida al mandatario. La mujer habló sobre la difusión de las imágenes y sobre las interpretaciones que despertó su expresión.

Mientras ella miraba la escena, su hijo grababa a su lado. “Esa imagen nació en la intimidad de mi casa, en una escena absolutamente espontánea y cotidiana. No estaba posando ni imaginaba que esa fotografía iba a terminar recorriendo el país”, explicó. Y agregó: “Debido a todo lo que se hizo público en estos días, siento que necesito decir algunas palabras. Lo primero que quiero aclarar es que nunca tuve intención de exponerme”.

El video que se volvió viral La mujer también se refirió a quienes interpretaron su expresión como una muestra de indignación: “Muchos se preguntan qué estaba pensando en ese momento, qué significaba la expresión de mi cara. Y quizás lo más interesante es que yo nunca elegí decirlo. Cada persona miró esa imagen y puso en ella su propia interpretación, sus ideas, sus emociones y su mirada sobre la realidad. La imagen terminó diciendo mucho más de lo que yo realmente dije”, señaló.

El descargo de la "mujer de la toalla" “Creo que eso también habla de la Argentina en la que vivimos: una Argentina que puede ser mirada desde lugares diferentes, donde podemos pensar distinto, opinar distinto y sentir distinto”, agregó.