Habló la "mujer holograma" luego de su episodio viral en la Fragata Libertad: "No soy un fantasma"

La teniente y odontóloga de la Armada Loreley Beratz se refirió al momento que se viralizó tras una entrevista con TN, cuando pareció “desaparecer” de cámara.

Después del extraño episodio que se vivió durante una transmisión en vivo de TN y que rápidamente se viralizó, el canal volvió a hablar con Loreley Beratz, la teniente y odontóloga de la Armada que pareció “desaparecer” de cámara tras una entrevista en la Fragata Libertad. La tripulante se refirió con humor al curioso momento: “Fui muy rápida”.

La situación ocurrió durante la cobertura de la llegada de la Fragata Libertad a Buenos Aires, después de 161 días de navegación. El buque escuela completó su 54° Viaje de Instrucción, en el que recorrió más de 19.400 millas. En medio de la emoción por el regreso, el periodista Guillermo Lobo entrevistó a Beratz, quien habló sobre lo que significaba volver a Buenos Aires. Una vez finalizado el intercambio, la mujer comenzó a retirarse del lugar y pasó por detrás del conductor.

El momento viral de la entrevista en la Fragata Libertad TN Sin embargo, cuando la imagen volvió a ampliarse, Beratz ya no aparecía en cámara. La secuencia llamó la atención en las redes sociales y dio lugar durante el fin de semana a distintas hipótesis y especulaciones sobre lo que había ocurrido.

La explicación, no obstante, estuvo relacionada con el encuadre utilizado durante la transmisión. El formato del corte generó un plano partido que dejó fuera de cámara el recorrido que hizo la tripulante después de finalizar la entrevista. Las imágenes del video “en crudo” permitieron observar la secuencia completa y mostraron a Beratz alejándose por la Fragata Libertad. De esta manera, quedó registrado el movimiento que no llegó a verse en el móvil emitido en vivo por TN.

Qué dijo la teniente Loreley Beratz después del episodio Tras la repercusión, el canal volvió a conversar con la integrante de la Armada, quien descartó entre risas cualquier misterio alrededor de su salida de cámara. “No soy un fantasma, no desaparecí”, aseguró al recordar el episodio que había generado comentarios en las redes.