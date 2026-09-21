Vuelve la Noche de los Bares Notables: todas las propuestas, horarios, shows y recorridos

Más de 75 bares distribuidos en 25 barrios de la Ciudad de Buenos Aires participarán el jueves 24 de septiembre de la quinta edición de La Noche de los Bares Notables . Entre las 17 y la medianoche habrá más de 130 actividades, con música en vivo, recorridos guiados, muestras, charlas y propuestas gastronómicas.

La jornada marcará el comienzo de una nueva temporada de las Noches Culturales porteñas y sumará establecimientos incorporados recientemente al listado de Bares Notables de la Ciudad. Entre ellos estarán Josephina's Café , en Recoleta; Confitería El Greco , en Caballito; Bar Conde , en Colegiales; y La Escuela de Núñez .

La programación tendrá más de 80 shows musicales , además de circuitos a pie por algunos de los establecimientos históricos de avenida Callao, el Casco Histórico y la calle Florida.

La agenda musical comenzará desde la tarde y se extenderá durante la noche en diferentes establecimientos.

La programación también incluirá visitas guiadas destinadas a recorrer la historia y el patrimonio gastronómico y cultural de la Ciudad . Uno de los circuitos tendrá como eje la avenida Callao e incluirá, entre otros puntos, Café Thibon, Bar Via 71, Mar Azul, Almacén y Bar Lavalle, Los Galgos, La Ópera, Hotel Savoy Imperio Bar y Confitería del Molino.

Otra propuesta recorrerá a pie los bares del Casco Histórico. El itinerario pasará por Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London, además del Café Tortoni, fundado en 1856. También incluirá Seddon, El Federal, Hipopótamo, Británico, Café Rivas, Bar Sur, El Querandí, El Colonial y Puerto Rico.

El tercer circuito, denominado Derivas urbanas. Cultura e historia, recorrerá espacios de la zona de Florida y sus alrededores. Entre las paradas estarán Florida Garden, Confitería Saint Moritz, Bárbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City y London City.

Gastronomía y cocineros invitados

La Noche de los Bares Notables también tendrá intervenciones gastronómicas en establecimientos como La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle. Los cocineros invitados serán Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan, quienes participarán en las cocinas de los establecimientos. Además, El Celta, Los Galgos y El Roma del Abasto, entre otros, ofrecerán menús especiales durante la jornada.

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) realizará, a su vez, un recorrido musical en un auto antiguo por distintos bares. El itinerario comenzará a las 19 en El Viejo Buzón y continuará a las 19:30 por Confitería El Greco; a las 20 por Café Margot; a las 20:30 por Miramar; a las 21 por Almacén y Bar Lavalle; a las 21:15 por Mar Azul; a las 21:30 por Hipopótamo; y finalizará a las 22 en Bar Plaza Dorrego.

Durante la noche también habrá promociones en establecimientos adheridos. El listado de locales y beneficios podrá consultarse mediante un mapa interactivo.

La programación completa de La Noche de los Bares Notables 2026 estará disponible en los canales oficiales de Festivales BA.