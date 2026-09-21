Qué beneficios trae el árbol de plátano de sombra a la ciudad pese a las alergias

El Platanus × hispanica —conocido también como plátano de sombra — es una de las especies de árboles más empleadas en bulevares, calles y parques urbanos de regiones templadas. Sin embargo, su floración primaveral suscita frecuentes debates debido a las complicaciones de salud que desencadena su polen . Un análisis integral de la silvicultura urbana demuestra que sus indiscutibles beneficios medioambientales y ecológicos superan los inconvenientes temporales, justificando su rol estratégico en las ciudades.

El plátano de sombra (Platanus × hispanica o Platanus × acerifolia) es un árbol de desarrollo rápido y porte imponente . El mismo puede alcanzar alturas de entre 30 y 55 metros, desarrollando un tronco cilíndrico cuya corteza se desprende en placas escamosas, dejando al descubierto manchas de tonos claros, verdosos y amarillentos. Su copa es amplia y esférica, albergando hojas palmeadas de gran tamaño que recuerdan a las del arce. Además, destaca por su notable longevidad, pudiendo sobrevivir hasta 300 años.

El plátano de sombra cumple una función clave en la silvicultura urbana al crear zonas de sombra, optimizar el microclima y revalorizar el paisaje . Su frondosa copa bloquea la radiación solar directa sobre las estructuras urbanas y el pavimento, garantizando un elevado confort térmico en la época de primavera - verano .

Históricamente, los peones camineros ya aprovechaban esta virtud plantándolo en las cunetas para resguardar del sol a los carros y diligencias durante los calurosos veranos mediterráneos.

¿Por qué el plátano de sombra provoca alergias en la población urbana?

En el comienzo de la primavera, la especie atraviesa un periodo de floración que desencadena una polinización de tipo explosivo. Durante esta etapa, la concentración ambiental puede superar picos de 2.000 granos de polen por metro cúbico de aire. Este polen es altamente alérgeno y constituye uno de los desencadenantes más habituales de alergias respiratorias y malestares en la población de las metrópolis donde el árbol está sobre representado.

¿Qué otros usos y propiedades posee esta especie más allá del plano ornamental?

Más allá de su valor estético en bulevares y parques, las hojas y la corteza del plátano de sombra presentan propiedades astringentes y han sido empleadas en el tratamiento de catarros, afecciones pulmonares y hemorragias. Por otra parte, su madera es dura y constituye un excelente combustible, utilizándose en la fabricación de mangos, herramientas, chapas, tableros y utensilios de carpintería.

¿Qué cuidados requiere el plátano de sombra en el entorno urbano?

Se trata de un árbol rústico que soporta tanto el frío como el calor y admite todo tipo de podas, pudiendo entrelazarse sus ramas para erigir bóvedas vegetales en paseos. Requiere ubicaciones muy soleadas y terrenos profundos y frescos, precisando humedad constante durante su primer año de plantación antes de espaciar los riegos.

Dado que sus potentes raíces tienen capacidad para levantar pavimentos y afectar cimientos si se sitúan muy próximas, se aconseja no plantarlo en aceras estrechas o espacios reducidos, priorizando parques y plazas con marcos de plantación y distancias mínimas a edificaciones de 7 metros. En materia fitosanitaria, es susceptible al hongo oídio blanco (Microsphaera platani), prevenible mediante azufre, y a la plaga de insectos conocida como tigre del plátano (Corythuca ciliata).