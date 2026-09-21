Llega a Buenos Aires una carrera para perros y sus tutores: cuándo es y cómo participar

Más de 600 perros y sus tutores se reunirán el domingo 4 de octubre en el Vial Costero de Vicente López , en la provincia de Buenos Aires, para participar de una jornada que combinará actividad física, propuestas recreativas y espacios destinados a promover la adopción responsable.

Se trata de la 14ª edición de DOGRUN , un evento creado por Dolores Madero que propone realizar los circuitos caminando o trotando de acuerdo con el ritmo de cada animal. El encuentro se realizará entre las 8 y las 12 y tendrá recorridos de 1, 3 y 5 kilómetros.

Una de las novedades de esta edición será la posibilidad de inscribir hasta cuatro personas por perro en los recorridos de 1 y 3 kilómetros , con el objetivo de que familiares o amigos puedan realizar juntos la actividad. Para los 5 kilómetros, en cambio, se mantendrá un máximo de dos acompañantes por perro.

Todos los inscriptos deberán presentar de manera obligatoria un Certificado Veterinario Oficial . Además, las personas anotadas para correr los 5 kilómetros tendrán que presentar un apto médico. Durante el encuentro se implementará un protocolo de seguridad destinado tanto a los participantes como a sus animales.

También habrá un equipo veterinario coordinado por la doctora Silvina Muñiz , que supervisará los distintos tramos del circuito, además de las zonas de largada y llegada. El predio contará, a su vez, con una carpa VET CHECK , destinada a brindar atención primaria durante la actividad.

La propuesta tendrá también una entrada en calor antes de los recorridos y espacios de recuperación y relajación una vez finalizada la actividad.

Adopción responsable y perros que buscan una familia

Además de los circuitos deportivos y recreativos, durante la jornada participarán dos organizaciones dedicadas al rescate y la adopción de animales. Una de ellas será El Campito Refugio, que trabaja en el rescate, recuperación y adopción de animales abandonados o víctimas de maltrato.

Se viene la 14ª edición de DOGRUN. Gentileza

También estará presente Adoptá un Galgo en Argentina, organización enfocada en brindar una nueva oportunidad a galgos que atravesaron situaciones de maltrato. Ambas organizaciones contarán con espacios para brindar información sobre adopción responsable y acercarán algunos de los perros que actualmente buscan un hogar.

“Compartir junto a tu perro una actividad que, además, sea un desafío para ambos, es transformador. Hacerlo con otros tiene ese plus de sentirse en la misma sintonía”, sostuvo Dolores Madero, creadora del encuentro.

Cuándo y dónde será DOGRUN 2026

La 14ª edición se realizará el domingo 4 de octubre, de 8 a 12, en el Vial Costero de Vicente López. La jornada contará además con la participación de Eukanuba, Biogénesis Bagó, Ace y Puppis, mientras que Sportclub estará a cargo de la entrada en calor y los espacios de recuperación y relajación.

Las condiciones de inscripción, requisitos y novedades del encuentro se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de DOGRUN o a través de [email protected].

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Se viene la 14ª edición de DOGRUN. Gentileza

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